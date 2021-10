Nuit du Droit - Lectures, jeux de rôle, conférences, les tribunaux et facultés s'ouvrent au grand public

Ce lundi soir, 4 octobre, c'est la Nuit du Droit à Paris et en Île-de-France. Elle célèbre la 63e édition de la Constitution française et elle permet au grand public de découvrir les tribunaux, les barreaux et les facultés de droit d'une façon ludique et ainsi de se familiariser avec le Droit.