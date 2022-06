Nuit du handicap en Mayenne : un restaurant éphémère plongé dans le noir complet

Dans le cadre de la nuit du handicap ce samedi 11 juin, à Laval, plusieurs associations et la salle de concerts 6Par4 organisent une activité inédite et étonnante. Un restaurant éphémère, plongé dans le noir complet, permettra aux clients d'être sensibilisés aux difficultés des aveugles.

Manger sans voir ce que l'on a dans son assiette, une activité inédite et étonnante qui se déroulera ce samedi 11 juin à Laval à l'occasion de la 1ère nuit du handicap organisée en Mayenne. Dans un restaurant éphémère, spécialement créé pour l'occasion, les clients dîneront totalement dans le noir, il n'y aura pas besoin d'un bandeau sur les yeux.

"Vous aurez le choix entre un menu végétarien ou non, les deux menus sont des menus mystères, à vous de découvrir ce que vous manger et ce que vous buvez). Vous pourrez rencontrer et discuter avec des personnes que vous ne verrez pas" peut-on découvrir sur la page Facebook de l'évènement. Dîner dans le noir absolu est une expérience originale qui permet de réévaluer notre perception du goût et de mieux appréhender et comprendre ce que peuvent vivre au quotidien les personnes aveugles et celles qui ont des troubles de la vue.

1 - Un accueil sera proposé sur le Square de Boston avec un apéritif afin d'échanger sur le protocole nécessaire pour cette expérience et évidemment sur les allergènes possibles des menus!

2 - Le restaurant se trouve au 6PAR4 (Partenaire de la Nuit du Handicap) mais l'accueil se fait -obligatoirement- au Square de Boston.

Une Navette PMR Titi Floris est disponible (et gratuite) pour ensuite aller du Square de Boston au 6PAR4.

Le dîner proposera une entrée + un plat + un dessert + 2 verres de vin (rouge et blanc)

3 - Retour au Square de Boston (navettes PMR Titi Floris disponible) pour un débriefing entre convives autour d'un café!

3 services le 11 juin : 19h00 / 20h15 / 21h30 (une vingtaine de places seulement par service)