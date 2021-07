Nuit européenne des musées à Paris et en Île-de-France : découvrez les musées qui ont eu le plus de succès

La 17e édition de la Nuit européenne des musées a séduit le public partout en France et en Europe. Le ministère de la Culture publie ce mardi des chiffres de fréquentation. Plus d’un million de visiteurs ont poussé les portes de plus de 1000 musées en France. L'Île-de-France n'est pas en reste.