Nuit européenne des musées : découvrez les musées et les lieux culturels à ne pas rater en Ile-de-France

Samedi 3 juillet 2021, une centaine de musées et d'établissements culturels ouvrent leur porte en Ile-de-France pour la 17e édition de la Nuit Européenne des musées. France Bleu Paris a sélectionné pour vous les endroits et les animations à ne pas rater. Attention, parfois il faut s'inscrire.

La 17e édition de la Nuit européenne des musées en Île-de-France se tiendra le samedi 3 juillet 2021. Pas facile de faire un choix dans la centaine de musées et de lieux culturels qui rivalisent de créativité et d'imagination pour vous séduire.

Il y en a pour tous les goûts : spectacles, visites guidées, théâtralisées, animations pour le jeune public, jeux, lectures, expositions, illuminations. Le programme complet pour l'Île-de-France est sur le site de la Nuit européenne des musées.

Attention, pour certaines activités, il faut s'inscrire.

France Bleu Paris vous propose ses coups de coeur.

Paris

Musée Carnavalet

Si vous voulez tout savoir sur Paris et son histoire, allez au Musée Carnavalet qui rouvre après quatre ans de fermeture et propose de découvrir la capitale, de la préhistoire à nos jours (23 Rue de Sévigné 75003 Paris 01 44 59 58 58, www.carnavalet.paris.fr)

Citéco © Maxppp - Sabine Glaubitz

Citéco - Cité de l’Économie

Suivez la visite théâtrale (19h30, 20h30, 21h30 sur inscription) de ce musée qui est le premier musée européen consacré à l’économie. Il ouvre après neuf ans de travaux. Pour s'initier à cette matière mal connue, le musée propose des expériences ludiques, des jeux, des animations, des images (1 place du Général Catroux 75017 Paris www.citeco.fr)

Musée Zadkine

Le musée Zadkine est un lieu de mémoire et de charme dédié à l’œuvre du sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1890-1967), figure majeure de l’École de Paris et maître de la taille directe. Participez au spectacle déambulatoire "Voyage entre les mots et la musique" de 19h à 20h et de 21h à 22h. (100 bis rue d’Assas 75006 Paris 01 55 42 77 20, www.zadkine.paris.fr)

Musée Yves Saint Laurent Paris

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Yves Saint Laurent Paris présentera l’exposition "Yves Saint Laurent, Les coulisses de la haute couture à Lyon". Cette exposition a été montée en collaboration étroite avec le musée des Tissus de Lyon (5 avenue Marceau 75116 Paris 01 30 70 68 46, www.maisonleonblum.fr)

Musée Yves Saint Laurent © Maxppp - Johanna Hoelzl

Cinémathèque française – Musée du cinéma

Exposition "Louis de Funès" (sur inscription). Exposition "Musée Méliès" (sur inscription) de 18h à minuit. Atelier "Venez danser comme Rabbi Jacob" de 19h à 19h30 et de 20h30 à 21h. Quiz sur Louis de Funès (sur inscription) de 20h à 22h (51 rue de Bercy 75012 Paris 01 71 19 33 33, www.cinematheque.fr)

Musée de la préfecture de police

Conférence sur l’histoire de la police technique et scientifique (sur inscription) de 16h à 17h15, de 20h à 21h15 et de 21h30 à 22h45. Atelier enquête policière sur les traces de Jako le perroquet JP (sur inscription) de 17h30 à 18h, de 18h30 à 19h et de 19h30 à 20h (4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris 01 44 41 52 50 www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr)

Maison de la culture du Japon à Paris - Guilhem Vellut

Maison de la culture du Japon à Paris

Exposition "Secrets de beauté - Maquillage et coiffures de l’époque Edo dans les estampes japonaises" de 18h à 22h (101 bis quai Branly 75015 Paris 01 44 37 95 01 www.mcjp.fr)

Ile-de-France

Seine-et-Marne

Musée départemental des Peintres de Barbizon

Visite libre, projection "Bienvenue à l’auberge Ganne" de 20h à 23h (92 Grande Rue 77630 Barbizon 01 64 39 52 73 www.seine-et-marne.fr)

Musée-jardin départemental Bourdelle

Visite commentée du jardin et de l’exposition sur Michel Dufet (sur inscription) de 20h30 à 21h15 (1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville 01 64 78 50 90, www.musee-jardin-bourdelle.fr)

Musée départemental Stéphane Mallarmé - Yvan Bourhis

Musée départemental Stéphane Mallarmé

Quatre promenades Stéphane Mallarmé sont proposées. A voir : l’exposition temporaire "Mallarmé invite... Yamamoto" consacrée au photographe japonais Yamamoto Masao, sera disponible en accès libre. Ces photographies ont pour point commun une attention particulière portée à la nature et à la poésie des petites sensations du quotidien (77870 Vulaines-sur-Seine 01 64 23 73 27, www.musee-mallarme.fr)

Yvelines

Maison-musée Raymond Devos

Artiste de music-hall, Raymond Devos est un auteur virtuose qui joue avec les mots et les sons, donnant à l’humour ses lettres de noblesse. Dans cette maison, ce musée conserve l’esprit facétieux et créatif de son illustre propriétaire. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les visiteurs découvriront la Maison-musée à la lanterne. Ils pourront même y trouver quelques guides en pyjama au détour d’un couloir (10 rue de Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse www.raymond-devos.org)

Maison-musée Raymond Devos © Maxppp - Virginie Weber

Maison de Fer

Exposition "Le design de métal. Le Mobilier national invité à la Maison de Fer" de 18h à 22h. Visite commentée de 19h à 19h30 et de 20h à 20h30 (sur inscription) (2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy 01 39 22 54 31 www.ville-possy.fr)

Essonne

Musée français de la photographie

Atlelier "Illuminez vos nuits ! (Lightpainting)" de 17h à 18h15 et de 19h à 20h15 (sur inscription). Visite commentée de l’exposition "Ressemblance garantie, Le portrait dans les collections du musée français de la Photographie" de 18h à 19h et de 19h30 à 20h30 (sur inscription) (78 rue de Paris 91570 Bièvres 01 69 35 16 50 www.museedelaphoto.fr)

Musée français de la photographie à Bièvres - Lionel Allorge

Maison d’Alphonse Daudet

Spectacle-lectures autour du crime de 19h à 20h30 (33 rue Alphonse-Daudet 91210 Draveil 06 30 56 79 08, www.maison-alphonse-daudet.com)

Hauts-de-Seine

Musée et jardin départementaux Albert-Kahn

Visite commentée flash, livret-jeu JP de 19h à 23h. Contes en musique JP de 19h à 19h30, de 20h à 20h30, de 21h à 21h30 et de 22h à 22h30 (sur inscription). Visite commentée de l’exposition des lauréats des Rencontres Photographiques de 19h30 à 20h30 (sur inscription) (10-14 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt 01 55 19 28 00 www.albert-kahn.hauts-de-seine.net)

Jardin Albert Kahn - BOSSAERT Gaëtane

Sèvres – Cité de la céramique

Exposition des "Petits Dégourdis de Sèvres" (sur inscription) de 18h à 21h45. Atelier de modelage en famille JP (sur inscription) de 18h30 à 20h30. Visite commentée de l’exposition "À table ! Le repas, tout un art" (sur inscription) de 20h à 21h30 (2 place de la Manufacture 92310 Sèvres 01 46 29 22 00, www.sevresciteceramique.fr)

Seine-Saint-Denis

Musée horticole et jardin-école

Visite commentée de 19h à 20h. Spectacle conté de 19h à 22h (4 rue du Jardin-école 93100 Montreuil 01 70 94 61 30 www.jardin-ecole.com/newsitejardin-ecole/)

Murs à pêches à Montreuil - Patrick Charpiat

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard

Visite commentée (sur inscription) de 14h30 à 15h30. Atelier création de podcast (sur inscription) de 15h à 17h. Spectacle de Katia Kameli "Mon anthologie du Raï" (sur inscription) de 16h à 18h (22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis 01 83 72 24 57, www.musee-saint-denis.fr)

Val-de-Marne

MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne

Incontournable surtout si vous n'y êtes jamais allé. Exposition "Quelques bribes arrachées au vide qui se creuse" et exposition "Le vent se lève" de 11h à 22h. "Au cas où" activation de l’œuvre participative de Taysir Batniji, projection "New Anima" et parcours performatif "PRESENT" de 12h à 22h. Balade climatique "Le vent se lève à Vitry-sur-Seine" de 14h à 17h (sur inscription). Animation jeune public "Contes gravés" de 15h à 16h30 (sur inscription). Visite commentée de 16h à 17h. Rencontre autour de l’œuvre "Time capsule" de 17h à 18h. Concert lumineux et poétique de 18h30 à 19h45 et de 20h30 à 21h45. Rencontre autour des œuvres d’Hicham Berrada et Nicolas Floc’h de 19h à 20h. Spectacle "Habitus" de 21h à 22h (Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine 01 43 91 64 20 www.macval.fr)

Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

Visite commentée de l’exposition "Trois artistes en balade", en présence du photographe Sébastien Loubatié (sur inscription) de 18h30 à 19h et de 20h à 20h30 (36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne 01 48 75 51 25, www.museenogentsurmarne.net)

Val-d'Oise

ARCHEA - Musée de nuit - JY Lacote Architecture, Agence Bruno Pantz

Archéa, archéologie en pays de France

Escape game "Panique à Saint-Rieul" de 14h à minuit (sur inscription). Visite commentée du musée et visite de l’exposition "Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets d’hier" et atelier de Lightpainting de 19h à minuit. Projection numérique sur la façade du musée de 22h à minuit (56 rue de Paris 95380 Louvres 01 34 09 01 02 www.archea.roissypaysdefrance.fr)

Musée Pissarro

Exposition "La vallée de l’Oise en couleurs" de 18h à 22h (17 rue du Château 95300 Pontoise 01 30 38 02 40, www.ville-pontoise.fr)