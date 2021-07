Nuit européenne des musées : quatre musées ouverts au Mans

La nuit européenne des musées c'est ce samedi 3 juillet dans quatre musées du Mans. Des visites flashs et ateliers sont prévus de 18h à minuit. Quatre autres musées sont aussi ouverts en Sarthe pour l'occasion.

Ce samedi 3 juillet c'est la 17eme édition de la nuit européenne des musées. Un événement qui va pouvoir se tenir sans restrictions de jauges. Au Mans quatre musées ouvrent leurs portes gratuitement pour l'occasion entre 18h et minuit. Le musée de Tessé, le musée Carré Plantagenet, le musée Vert et le musée Reine-Bérangère. Au programme : visites flash avec des guides, ateliers pour enfants, et découverte de la réserve d'un musée.

Musée de Tessé

Des visites flash de 30 minutes avec un guide sont proposés de 18 h 30 à 22h sur le thème des abstractions ou des galeries égyptiennes. Des ateliers en familles sont aussi accessibles dès 5 ans sur réservation.

Musée Carré Plantagenêt

Visites guidées dès 19h30 sur la protohistoire, l'art gallo-romain et l'art médiéval. À 21h est organisée une visite inédite des coulisses du musée Carré Plantagenêt. Il sera possible de découvrir des œuvres non présentés aux visiteurs, tout en parcourant l'arrière-boutique du musée tel Larry Daley dans le film "La nuit au musée". Cette visite est d'ailleurs le coup de coeur d'Alice Gandin directrice des musées du Mans.

Musée Vert

Un médiateur vous guide dans l'exposition "Clair comme du cristal" avant d'observer et tester les propriétés des minéraux (dureté, éclat, couleur, densité). Des visites prévues sont prévues toutes les heures.

Musée Reine Bérangère

Description de l'histoire de la Cité Plantagenêt autour de la maquette réalisée parÉtienne Bouton.

En Sarthe quatre autres musées participent aussi à l'événement : Semur-en-Vallon, Saint Calais, Malicorne et Bourg-Le-Roi. Rendez-vous donc ce soir dès 18h.