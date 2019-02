Nuit Harry Potter : ils en sont tous (toujours et encore) gaga !

Auxerre, France

Pour tous les amateurs d'Harry Potter, c'est une nuit magique qui se profile. Chaque année depuis quatre ans maintenant, le premier jeudi du mois de février, c'est "la nuit Harry Potter". De nombreuses librairies organisent des soirées spéciales avec des jeux, des quizz et des lectures autour du héros imaginé par J.K. Rowling. Ce sera le cas à Auxerre et Sens, vendredi et samedi.

C'est ma tante qui m'a montré un film quand j'étais petite. J'ai continué (Maëlys, 14 ans)

Cette nuit Harry Potter, Camille Desmaret ne la louperait pour rien au monde. Comme beaucoup d'adolescentes de sa génération, cette Auxerroise de 15 ans est ensorcelée par Harry Potter : "j'ai vu presque tous les films mais je n'ai pas lu les livres. J'aime bien cet univers".

La nuit des livres Harry Potter a lieu chaque premier jeudi de février. © Radio France - Thierry Boulant

Même passion pour Maëlys Liafory, une Auxerroise de 14 ans. Elle se plonge de temps en temps dans un livre d'Harry Potter, mais elle aussi, c'est le cinéma qui lui a fait découvrir le petit sorcier : "c'est ma tante qui m'a montré un film quand j'étais petite. J'ai continué et j'ai aimé. C'est un monde complètement différent et très intéressant."

On quitte notre monde pour un univers magique (Camille, 15 ans)

Quel enfant ne voudrait pas de ce monde fait de magie, de sortilèges, de balais volants ? Pour Camille, c'est à chaque fois un voyage merveilleux : "on se dit que ça serait génial d'être un sorcier et de vivre plein de chose. On quitte notre monde et on part pour un monde incroyable et magique."

Pour elle, la force de cette histoire, c'est que chaque enfant s'y retrouve : "On s'identifie. Quand j'ai vu les premiers films j'avais à peu près l'âge de Harry Potter, et j'ai un peu grandi avec".

Pour les deux amies, c'est certain : Harry Potter est une oeuvre universelle et incontournable. "C'est devenu un monument de la pop culture maintenant", affirme Camille.

Les événements dans l'Yonne

(attention, certains nécessitent une inscription préalable):

- VENDREDI 8 FEVRIER : Librairie Calligrammes à Sens : Goûter "Harry Potter" à partir de 17h30. L'animation est gratuite et le déguisement conseillé !

- SAMEDI 9 FEVRIER : Cultura à Auxerre : "La nuit des livres Harry Potter" de 15h à 18h

- SAMEDI 9 FEVRIER : Librairie Obliques à Auxerre : La nuit des livres Harry Potter" à partir de 19h