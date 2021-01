Nuits de la Lecture : rush sur les livres à Limoges depuis plusieurs mois

Alors que les Nuits de la Lecture 2021 prennent une forme dématérialisée, ce week-end, en raison de la crise sanitaire, le succès du livre ne se dément pas depuis le premier confinement. Lecteurs et libraires limougeauds le confirment aisément.

Comme ailleurs en France, les limougeauds ont lu beaucoup plus depuis le premier confinement - illustration

Ce week-end est rythmé, du moins virtuellement ou à distance, par les Nuits de la Lecture relayée notamment par les médiathèque de Limoges et Brive. Cette opération, en principe, permet aux bibliothèques ou aux librairies de créer des évènements littéraires nocturnes, chose évidemment impossible cette année en raison des restrictions sanitaires. Les animations, lectures ou autres conférences sont donc dématérialisées ou organisées en visio.

Malgré ces contraintes, les Nuits de la lecture auront certainement un beau retentissement, en écho au succès du livre depuis maintenant plusieurs mois en France, une véritable renaissance puisqu'un tiers des lecteurs a lu plus de livres que d'habitude pendant le 1er confinement, et que 17 % d'entre eux ont acheté plus d'ouvrages qu'à l'ordinaire, sans compter tous ceux qui sont revenus à la lecture !

Une défilé de lecteurs dans les librairies

La tendance se vérifie largement dans les librairies de Limoges où, par exemple, dans sa boutique Page et Plume, Sébastien Lavy a bien constaté un rush sur les livres depuis le 1er déconfinement : "nous avons noté une forte augmentation de la clientèle et de notre chiffre d'affaires aux mois de mai et juin, un peu moins important en été mais surtout, ça a été très impressionnant sur décembre, bien supérieur à l'année dernière".

Le livre, un refuge en ces temps troublés

Dans ce contexte, le livre apparaît très clairement comme une valeur refuge : "oui, un refuge !" acquiesce Anita en sortant de la librairie, "et on y recherche aussi de la gaité, j'ai acheté une B.D. pour ma petite fille et j'ai demandé quelque chose de gai".

Refuge, gaité mais aussi évasion ou enrichissement, ... En ces temps mouvementés, voilà tout ce qui fait le succès du livre et chacun y trouve son compte. Les plus assidus de la lecture en sont même convaincus, le succès du livre passera largement la crise sanitaire car selon Denise : "le livre permet de vivre. Toujours ! Que les temps soient troublés ou qu'ils ne le soient pas..."