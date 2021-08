Les Nuits Gourmandes de Périgueux de retour pour deux dates cet été

Annulées l'année dernière à cause du Covid-19, les Nuits Gourmandes auront lieux cette année, le temps de deux soirées, les mercredis 18 et 25 août à Périgueux.

C'est une information France Bleu Périgord, l'incontournable rendez-vous de l'été à Périgueux revient, ou du moins en partie. Les fameuses Nuits Gourmandes font leur grand retour pour deux mercredi soir seulement, le 18 et 25 août. Annulées l'année dernière à cause de la crise sanitaire, ces soirées réunissent traditionnellement jusqu'à 70 producteurs et restaurateurs tous les mercredi soirs de l'été dans le centre ville historique de Périgueux.

Alors cette année, combien seront-ils? Il y aura-t-il des concerts et des animations comme les années précédentes? Tous ces points sont encore en discussion avec la préfecture de Dordogne. Il s'agit surtout de savoir quelles seront les restrictions sanitaires à mettre en place.