Nuits-Saint-Georges : l'église fermée jusqu'à nouvel ordre

Les paroissiens de Nuits-Saint-Georges ne pourront pas célébrer Noël dans leur église. Elle se trouve fermée, car le plafond part en morceaux.

"Un pan important de l’enduit de la voûte de l’église Saint-Denis de Nuits-Saint-Georges vient de s’effondrer, heureusement à une heure où il n’y avait personne dans l’église" explique le diocèse de Dijon dans un communiqué

"En concertation, municipalité et paroisse ont décidé de fermer complètement cette église. Et ce jusqu’à expertise et décisions."

La célébration de Noël et les messes dans une salle annexe

"Tous les offices (messe dominicale de 10h30, obsèques, messes de Noël, confessions…) sont transférés à l’église Saint Symphorien de Nuits – sauf la messe dominicale et de Noël à 9h qui sera célébrée dans la salle Saint-Denis, quai Fleury, chauffée."