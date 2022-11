Numéros d'aides, applications : quels sont les moyens de lutte contre le harcèlement scolaire ?

Des moqueries et des insultes dans la cours de récréation, des messages haineux postés sur les réseaux sociaux ou encore des coups dans les vestiaires de la salle de sport : le harcèlement scolaire touche un élève sur dix en France à l'école, au collège ou au lycée. Ce fléau, qui est désormais considéré comme un délit depuis février 2022 et punissable de deux à dix ans de prison et jusqu'à 150.000 euros d'amende, détruit petit à petit les enfants qui en sont victimes, les poussant parfois jusqu'au suicide. Pour la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, ce jeudi 10 novembre, France Bleu recense tous les moyens disponibles en France pour lutter contre le phénomène.

Des numéros d'aide

Le 3020, dédié aux enfants victimes de harcèlement scolaire

Les jeunes victimes de harcèlement scolaire et les familles peuvent contacter le 3020. Ce numéro de téléphone est gratuit depuis tous les postes (fixes, portables). Selon le site du ministère de l'Éducation, il "propose écoute, conseil et orientation aux appelants". Le 3020 est joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Les personnes qui répondent au téléphone sont des psychologues ou des professionnels des sciences de l'Éducation.

Le 3018, en cas de cyberharcèlement

Si le harcèlement scolaire se joue dans la cours de récréation, il dépasse aussi le cadre scolaire et se poursuit parfois sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les plateformes ont désormais l'obligation de modérer les propos et les messages pouvant relever du harcèlement. En plus de la modération, le 3018 a été mis en place pour lutter contre le cyberharcèlement. Ce numéro est "100% anonyme, gratuit et confidentiel". Le 3018 est joignable du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Il est aussi possible d'envoyer un message via ce formulaire puis d'être rappelé par un professionnel.

Les écoutants peuvent obtenir le retrait rapide de contenus compromettants sur les réseaux sociaux, notamment dans des situations de chantage après des échanges de photos de nu ou de revenge porn qui "consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus pornographiques où figure cette dernière" explique e-Enfance, association de protection de l'enfance sur internet, sur son site . Selon une étude réalisée par e-Enfance et la Caisse d'épargne fin 2021, 20% des jeunes disent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement.

Des applications

L'application 3018

En plus du numéro 3018, l'application mobile 3018 permet aussi de discuter sur un tchat pour signaler les situations à risques, notamment dans le milieu scolaire. Ces signalements sont ensuite transmis aux réseaux sociaux pour qu'ils suppriment les contenus en cause ou à la plateforme Pharos, le portail officiel de signalements de contenus illicites sur internet, pour les cas les plus graves.

L'application permet aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situations de harcèlement afin que celles-ci soient encore mieux accompagnées. Elle peut être téléchargée sur Google Play ou sur iOS .

L'application Kolibri

L'association "Marion La Main Tendue" a lancé en avril dernier son application Kolibri pour venir en aide aux enfants harcelés ou cyberharcelés à l'école. Cette application gratuite et simple à utiliser permet aussi de renforcer le dialogue entre enfants et parents. Il suffit de la télécharger et de créer un compte. Ensuite, l'enfant ou l'adolescent peut indiquer son émotion mais aussi indiquer s'il est harcelé ou témoin de harcèlement. Les parents peuvent scanner un QR code sur le téléphone de leur enfant pour suivre l'évolution de ses émotions. Si l'enfant a manifesté des émotions négatives pendant plusieurs jours, le parent le sait et peut entamer un dialogue avec lui pour tenter de comprendre pourquoi.

Elle peut être téléchargée sur Google Play ou sur iOS .

Un programme de prévention dans les établissements

Le gouvernement a lancé en 2019 un programme de prévention contre le harcèlement scolaire dans les écoles élémentaires et collèges, le programme pHARe, généralisé en 2021 dans toute la France. Près de 45% des collèges (2.300) et près de 8.200 écoles se sont déjà engagés dans ce programme.

Le programme pHARe prévoit notamment, la rédaction et la mise en œuvre d’un protocole de prise en charge des situations de harcèlement, la formation d'une équipe de référence (cinq personnes) et de dix élèves ambassadeurs par établissement (collège et lycée), ou dix heures de formation par an pour les enfants dès le CP. Ces élèves ambassadeurs sont chargés de repérer et de prendre en charge les élèves harcelés, tout en parlant aussi avec les auteurs comme dans ce collège de Limoges . Au total, 22.900 élèves ambassadeurs et 15.500 personnels de l'Education nationale avaient déjà été formés fin 2021, selon le ministère de l'Éducation.

Une grille d'évaluation du danger

Une "grille d'évaluation du danger" pour mieux anticiper le harcèlement scolaire : c'est ce qu'a mis en place le ministère délégué à la Citoyenneté fin 2021. Cette grille, "pensée sur le modèle de la grille d'évaluation dans le cadre des violences faites aux femmes et qui a fait ses preuves, doit permettre aux familles (parents et jeune lui-même) et aux professionnels de mieux évaluer la situation pour mieux l'anticiper".

Il s'agit d'un questionnaire en deux exemplaires - l'un à remplir par l'enfant que l'on soupçonne être victime de harcèlement, l'autre par l'un de ses parents. Suivant le "score" obtenu et la gravité des faits, des conseils sont proposés : appelez le 3018 ou le 3020 ou encore signaler les faits à un adulte voire porter plainte. "J'ai voulu mettre en place un outil pour responsabiliser et aider les parents qui jouent un rôle essentiel à côté des professionnels, sur le modèle de ce qui fonctionne pour évaluer les violences sexistes et sexuelles", avait expliqué à l'AFP la ministre Marlène Schiappa, soulignant que l'objectif est de "comprendre pour agir".

Vous pouvez télécharger et imprimer cette grille d'évaluation du danger en suivant ce lien .