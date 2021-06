Une panne géante touche les numéros d'urgence, dans plusieurs départements français. En Haute-Garonne, ce sont les pompiers et le SAMU qui ne sont pas joignables...ou très difficilement.

Numéros d'urgence : le 15 et le 18 en panne en Haute-Garonne et dans d'autres départements d'Occitanie

La préfecture de Haute-Garonne fait savoir ce mercredi soir que deux numéros d'urgences, le 15 (SAMU) et le 18 (pompiers) sont affectés par une panne nationale qui vient de se produire sur le réseau d'appel des services de secours. En effet, plusieurs départements français sont concernés et la panne touche de manière différente les services. En Haute-Garonne, les appels vers les 17 (police et gendarmerie) ne sont pas perturbés.

Les préfectures concernées font savoir ce soir que des numéros de report vont être très vite activés. En attendant, il est conseillé de n'appeler les services de secours 15 et 18 qu'en cas d'urgence absolue en passant par des téléphones fixes. La panne semble plutôt touché les accès via les réseaux mobiles.

Les numéros à appeler

Dans le Tarn, la préfecture indique que les 15, 18 et 112 sont impactées et elle communique déjà sur les numéros de report :

Groupement de Gendarmerie : 05 63 49 50 00

Commissariat ALBI : 05-63-36-28-00

Commissariat CASTRES : 05-63-62-01-20

Commissariat CARMAUX : 05-63-80-23-80

Commissariat MAZAMET : 05-63-97-74-10

Pompiers : 05 63 77 85 52 et 05 63 77 35 21

SAMU : 05 63 47 15 15

Dans le Gers, tous les numéros de secours rencontrent des difficultés. Les numéros de report :

Pour le 15-18, composez le 05-42-54-12-78-17

Pour le 17, le 05-62-60-99-37, à Auch 05-62-61-54-65 ou le 05-62-61-54-54.

Dans le Tarn-et-Garonne, panne également sur les numéros d'appel d'urgence. Les numéros de report :

Pour le 17, composer le 05 63 21 54 00

Pour le 18 : composer le 05 63 91 67 18 ou 05 63 22 80 64

Pour le 15 : composer le 05 81 98 03 65

Pour Vinci autoroutes : composer le 05.53.77.58.10.