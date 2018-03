"On ne va pas tourner autour du pot!" C'est le slogan de la nouvelle pub Nutella, qui axe sa campagne sur la "qualité" de la célèbre pâte à tartiner et met en avant un savoir faire local. Pour cela, elle fait intervenir des salariés de l'usine de Villers Ecalles, près de Rouen.

La France reste le premier pays au monde consommateur de Nutella mais depuis plusieurs années, face à l'émergence de nouvelles pâtes à tartiner (notamment sans huile de palme), les ventes se tassent. La maison mère, Ferrero, a donc choisi de vanter la "qualité" de sa pâte à tartiner et, dans sa dernière campagne de publicité lancée en février 2018, elle met en scène des salariés de son usine de Villers Ecalles, au nord de Rouen.

Dans le spot vidéo, ces acteurs d'un jour vantent un savoir faire unique, des ingrédients sélectionnés avec soin et ils défendent la si décriée huile de palme. " Pour préserver les arômes et l'onctuosité du Nutella ", explique Florence, face caméra, salariée depuis 30 ans, à l'usine de Villers Ecalles. La marque rappelle aussi dans sa pub ses engagements durables pris depuis 2014 avec les pays producteurs, notamment en matière de non déforestation.

Dans la campagne de pub magazine, une nutritionniste de Ferrero affirme qu'une tartine de Nutella n'est guère plus calorique qu'une tartine de beurre et de confiture. En revanche, la marque se garde de rappeler que la célèbre pâte à tartiner est composée à plus de 85% de sucre et de matière grasse (informations qu'on peut lire sur le pot).

A Villers Ecalles, le directeur de l'usine, Michel Etcheberrigaray, prône une consommation modérée, au même titre que le vin, le fromage ou la charcuterie. Même tonalité du côté des salariés, comme Chrislaine : "Si on ne mange pas le Nutella à la petite cuillère, y'a pas de mal!"

