Nyons, deuxième ville la plus accueillante de la région Rhône-Alpes pour les utilisateurs de Booking.com

Le palmarès "Traveller Review Awards 2022" Booking.com classe Nyons deuxième ville la plus accueillante de la région Rhône-Alpes derrière Le Bourg-d'Oisans en Isère. Ce classement est réalisé grâce à l'analyse de 232 millions d’avis vérifiés sur Booking.com par les voyageurs. Les commentaires laissés par les voyageurs sur Booking.com permettent de déterminer quels sont les éléments qu’ils ont le plus appréciés au cours de leur séjour.

Pour le maire de Nyons c'est une belle reconnaissance "c'est une très bonne nouvelle et une belle surprise, cela vient récompenser toutes les personnes qui œuvrent pour que les touristes soient bien accueillis chez nous. C'est vrai qu'ici on a un très fort ensoleillement, de bons produits et des artisans de qualité. C'est une très belle reconnaissance surtout dans cette période de crise sanitaire où les professionnels du tourisme ont été chez nous comme ailleurs très lourdement impactés." La ville de Nyons est aussi appelée "le petit Nice" et elle déjà classée parmi "Les Plus Beaux Détours de France".

Les bonnes notes et les commentaires positifs s'accumulent pour l'hôtel-restaurant "Une autre maison" de Nyons. "Jardin luxuriant, un écrin de verdure, parfaite tranquillité entourée d’oliviers au soleil"; voilà quelques commentaires qui participent à cette deuxième place. Raphael Leroy est le propriétaire depuis 2009 de l'établissement, ce Breton d'origine est tombé amoureux de la ville de Nyons "ce qui fait que nous sommes particulièrement accueillants c'est la personnalité de chacun des habitants et celles des exploitants. Moi je m'y sens bien donc les gens qui viennent chez moi s'y sentent bien aussi. Nous sommes des gens solaires à Nyons !"

La France avec plus 89 000 lauréats, occupe comme l’an passé la troisième marche du podium, derrière l’Italie et l’Espagne de ce même classement.