Nyons solidaire de sa ville jumelle en Allemagne

Les habitants de Nyons sont appelés à la solidarité envers les Allemands frappés par les intempéries dévastatrices des 14 et 15 juillet derniers. La commune du sud Drôme est jumelée avec celle de Mechernich, dans la région de Eifel, à 60 km de Cologne. Elle a elle aussi été durement frappée par les inondations qui ont fait 180 morts (et 150 personnes toujours disparues ou injoignables) dans l'Ouest du pays.

L'eau a inondé des dizaines de maisons à Mechernich, dont les habitants sont toujours relogés aujourd'hui. - Andreas Sack

Pour le comité de jumelage, ne rien faire n'était pas envisageable. "On ne peut pas y aller avec des pelles et des pioches parce que les routes et les autoroutes sont coupées, mais il faut faire quelque chose pour ces gens qui sont hébergés dans des gymnases, qui n'ont plus rien", estime Bertin Kubina, membre du Conseil d'Administration du comité Nyons-Mechernich. Et d'ajouter "N'oublions pas que les Allemands nous ont énormément aidés lors des inondations de 1992, pour reconstruire les digues, le théâtre de verdure... on a reçu de leur part 509.000 francs, soit environ 77.000 euros".

Les inondations ont fait des dégats considérables à Mechernich et aux environs. - Andreas Sack

La municipalité de Mechernich a ouvert un compte de solidarité pour recueillir des dons (coordonnées bancaires ci-dessous). Il est important de participer, estime le comité de jumelage qui a déjà fait un don. D'autant que certains sinistrés ne sont sans doute pas des inconnus. "Les Allemands viennent souvent à Nyons, pour le corso, ils animent des tas de manifestations ici. On les héberge chez nous comme on peut recevoir ses amis", explique Bertin Kubina qui dit avoir eu beaucoup de mal à obtenir des informations de la situation sur place. "Mon correspondant ne m'a contacté que dimanche dernier (NDLR : soit 10 jours après les intempéries) pour me parler des dégâts, après avoir pu quitter la ville, car tout était coupé".

Extrait du communiqué diffusé par la ville de Nyons. - Ville de Nyons

À Nyons, la municipalité et les Comités de jumelage Nyons-Manciano et Nyons-Nulès ont d'ores et déjà apporté leur soutien.

La Mairie de Mechernich a ouvert un compte Solidarité dont voici les coordonnées bancaires :

MECHERNICH STIFTUNG Kreisspparkasse-Euskirchen

BIC : WELADED1EUS

IBAN : DE 253825 0110 0001 53 73 07

Plus d'informations auprès de Bertin Kubina, membre du Conseil d'Administration Nyons-Mechernich. bertinkubina@gmail.com