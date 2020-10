Ô Chien qui mousse, un camion de toilettage itinérant pour prendre soin de vos compagnons à quatre pattes

Faire toiletter son chien dans un camion ! Depuis huit ans maintenant, Nicolas Vavdin, le gérant de "Ô Chien qui mousse" parcourt la Haute-Vienne, la Corrèze et même un peu en Creuse pour aller toiletter des chiens et même des chats grâce à son camion.

Dedans, il y a tout ce qu'il faut : ciseaux, tondeuse, table et même baignoire ! Une installation faite main pour celui qui n'était pas franchement un bricoleur. "J'ai tout dedans. Quand je m'installe, j'ai juste à brancher l'électricité et voilà."

A l'intérieur du camion, le toiletteur à tout le nécessaire. © Radio France - Virginie Vandeville

Les mercredis, il se branche sur le parking de l'office de tourisme de Bourganeuf. "Je suis venu ici car le toiletteur le plus près est à Guéret. Et grâce au bouche à oreille, tout est allé très vite", raconte Nicolas Vavdin. Il se rend aussi a domicile, mais tous les soins se font dans le camion. Et c'est parti pour des heures de toilettage. Car Nicolas Vavdin prend son temps et s'assure du bien-être des animaux.

J'ai travaillé en région parisienne. On en prenait sept le matin. On faisait toutes les préparations, les démêlages, les bains, les brushings et les finitions à la chaîne. Moi ici, j'en fais un et je le fais de A à Z. Cela me prend 1 h 30. Mais je n'en ai pas qui attendent, qui stressent, qui tremblent. Je ne veux pas de cela", ajoute l'homme.

S'adapter à sa clientèle

Prendre soin de sa clientèle passe aussi par savoir s'adapter aux caractères et comportements. "Il y en a qui à peine il me voit, monte dans le camion. D'autres sont toujours sur la défensive", précise Nicolas Vavdin qui s'occupe désormais de près de 200 clients à quatre pattes. Des chiens et des chats qui pour beaucoup viennent depuis qu'ils sont tout petits. "On les voir vieillir. C'est plus compliqué car on a peur de leur faire mal des fois. Mais je les garde en client quand même."

Le camion de Nicolas Vavdin est à Bourganeuf tous les mercredis. © Radio France - Virginie Vandeville

Le camion de toilettage, Ô Chien qui mousse, de Nicolas Vavdin est tous les mercredis matins, jusqu'à 14 h à Bourganeuf. Informations et prise de rendez-vous au 06 08 70 11 51 ou sur nicolas.vavdin@gmail.com