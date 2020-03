O. Paz : "10 à 12% de hausse de la population sur le littoral du Calvados avec l'afflux des franciliens"

Le maire de Merville-Franceville, président de la Communauté de Communes Cabourg-Pays d'Auge et président de l'Union amicale des Maires du Calvados était l'invité de France Bleu ce mercredi 25 mars.

Yves-René Tapon (France Bleu) : "On estime à 120 000 le nombre de français arrivés sur le littoral de la Côte Fleurie depuis l'annonce du confinement. Avez-vous vérifié ce chiffre ?"

Olivier Paz : "On a 10 ou 12% de population en plus sur le territoire, ça équivaut environ à 120 000 personnes. C'est un chiffre que l'on a pu évaluer grâce à la consommation d'eau sur le secteur. On a eu très peu de temps pour anticiper cette arrivée massive".

Yves-René Tapon (France Bleu) : Quelles ont été les conséquences de cet afflux massif ?

"Autant on a l'habitude de recevoir les touristes très bien avec des effectifs de professionnels au niveau, autant là ça n'était pas le cas. Il y a eu des tensions chez certains commerçants parce que les maisons secondaires étant vides, il fallait faire le plein de vivres. Au niveau de l'attitude de ces personnes, certains ont pu profiter comme s'ils étaient en vacances mais c'est vraiment la marge. Aujourd'hui, les restrictions sont davantage respectées.

On a vu avec les commerçants que l'approvisionnement soit effectué. es cabinets médicaux ont eu plus de consultations. Le 15 a également reçu plus d'appels parce que la plupart du temps, ces franciliens n'ont pas de médecins dans la région".

Yves-René Tapon (France Bleu) : Le premier tour des élections municipales a eu lieu il y a dix jours, comment se sont organisés les maires du Calvados pour gérer la situation actuelle ?

"Je salue l'intelligence collective car les maires, nouvellement élus ou réélus, ont intégré les futures équipes, les nouveaux arrivant, et tous ont travaillé dans le sens de l’intérêt général. Tous les maires sont au travail, même ceux qui viennent juste d'arriver".

Yves-René Tapon (France Bleu) : Dans votre commune, vous avez mis en place un système de livraison de repas au personnes âgées. Comment cela se passe-t-il ?

"Dans un premier temps, on pensait que le restaurant scolaire serait fermé mais finalement il continue à travailler. On a mis en place un système pour livrer les personnes âgées. Au total, 570 personnes sont appelés dans la communes par nos conseillers".

Yves-René Tapon (France Bleu) : Que doit-on penser de la pénurie de masques chirurgicaux ?

"Ça doit nous interpeller tous ! Ce n'est pas le fruit d'une politique récente mais de décisions prises successivement depuis 30 ans. Qu'en France, en 2020, on en soit à utiliser les blouses et les charlottes des personnes préparant les repas pour donner aux personnels soignant, ça n'est pas normal."