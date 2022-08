O'Tempo à Boigny-sur-Bionne, le festival de musique qui monte

Avec à l'affiche Tryo, La Rue Kétanou mais aussi Cephaz, Hatik ou bien encore Ben (L’Oncle Soul), le festival O'Tempo de Boigny-sur-Bionne va se dérouler vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août. Près de 10 000 spectateurs sont attendus pour cette 2ème édition de ce festival musical qui a presque aujourd’hui tout d’un grand.

Plus de 140 bénévoles

La première édition avait déjà surpris agréablement pas mal de monde, le cru 2022 du festival O'Tempo s'annonce tout aussi prometteur. L'évènement musical sur le site de la Caillaudière, à Boigny-sur-Bionne, a franchit un cap dans son organisation. Cette ascension, le festival le doit d’abord par l’engagement de ses bénévoles. Ils sont un peu plus de 140 à avoir travaillé d’arrache-pied pour monter cette 2ème édition. Grégory, un habitant de Boigny-sur-Bionne "n'est pas du tout du métier "mais il a "aidé à la mise en place de la scène aux côtés de professionnels et c'est cela qui est bien le partage des connaissances dans une très bonne ambiance". Sur le terrain de rugby de la commune transformé en arène musicale, chacun s'affaire à la mise en place du décor et notamment de toutes les nouveautés.

Une fresque réalisée par les enfants du centre de loisirs de Boigny va être accolée sur un mur du festival © Radio France - Christophe Dupuy

Loges, foodtrucks et brasserie

Les organisateurs Romain Lesecq, Jean-Pierre Boch et Élodie Berneron, qui ont crée en 2020 l'association VVMS Prod qui porte le festival, ont vu cette année encore plus grand. Le site passe de 8 à 18 loges pour une prestation XXL avec traiteur. Il y a désormais dix points de restauration dont neuf foodtrucks dans l'enceinte. Autre nouveauté, une brasserie avec 50 mètres de comptoir trône au milieu de l'esplanade. Le festival se lance également dans le marchandising avec la vente notamment de tee-shirt et goodies. Une fresque réalisée par les enfants du centre de loisirs de Boigny va être accolée sur un mur du festival.

La nouvelle brasserie du festival © Radio France - Christophe Dupuy

5.000 spectateurs attendus pour la première soirée

Ayo, Hoshi l’année dernière, Tryo, La Rue Kétanou pour cette 2ème édition, la programmation du festival lui a déjà conféré une petite réputation. "Avec la réussite de l'an passé, toutes les prod nous ont répondu" indique Romain Lesecq. Pour le directeur artistique du festival "avec tout le respect pour ceux de l'année dernière, le plateau est peut être encore meilleur cette année et on fera encore mieux l'année prochaine". Romain Lesecq ajoute "avec la fin du Covid, il y a eu énormément de festivals cet été et on les a vu partout mais les artistes ont faim ! Pas de cachets mais de prendre du plaisir avec le public, ca va être juste magique". Sur un budget de 400.000 euros, 180.000 euros viennent de partenaires privés. Les partenaires publics sont très peu présents "regrette" Romain Lesecq "ils attendent peut être qu'on réussisse mais nous on est là, on fait le job".

Programmation

- Vendredi 26 août : Orpheum Black à 19h30 , La Rue Kétanou à 20h30 , Tryo à 22 heures, Cycix à 23h15.

- Samedi 27 août : 21 juin le Duo à 17h30, Cephaz à 18h15, Le Comptoir à 19h20, Tibz à 20h10, Hatik à 22h15, Nero à 23h30.

- Dimanche 28 août : Mathis Poulin à 13 heures, Éléonore à 14h10, Joyce Jonathan à 15 heures, Ben. (L’Oncle Soul) à 16h45.

Billetterie

Sur le site du festival otempofestival.fr, par mail à billetterie@vvmsprod.com, par téléphone au 06.12.74.37.01. Tarifs jusqu’au 25 août : 26 € le pass un jour, 65 € le pass trois jours (18 € et 45 € pour les enfants). Tarifs les 26, 27 et 28 août : 35 € le pass un jour (18 € pour les enfants).

Transports

Un renfort en transport en commun et des navettes sont proposés afin de faciliter la venue sur le festival O’Tempo. Des partenariats ont été passés avec TAO et REMI45. Tous les détails sont sur le site du festival.