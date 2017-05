Obésité : 85 patients traités à la Clinique de Pouligny Notre-Dame

Pour la journée européenne de l'obésité, des animations sont proposées à la salle polyvalente du Poinçonnet, dans l'Indre. Des professionnels de la Clinique du Manoir du Berry, à Pouligny Notre-Dame, interviennent pour sensibiliser les Berrichons.

Un Français sur deux est en surpoids. 15% de la population adulte est même obèse, d'après une étude récente publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire. À Pouligny Notre-Dame, la Clinique du Manoir du Berry propose des hospitalisations aux adultes obèses ou en surpoids.

3 semaines d'hospitalisation

Dans cet établissement privé, 85 lits sont réservés aux personnes obèses. Les hospitalisations durent en moyenne 3 semaines, et peuvent se renouveler plusieurs fois. Pour se soigner, les patients sont entourés d'une équipe médicale pluridisciplinaires : endocrinologues, diabétologues, gastro-entérologues, psychiatres, kinésithérapeutes, diététiciennes, etc. Le but est de leur réapprendre à bien manger et surtout bien se bouger. Il n'y a pas de "contrat de poids" signé à l'entrée. La priorité est de stabiliser le poids du patient, et de le "remettre en mouvement".

L'obésité est une maladie

En France, 6,5 millions de personnes sont considérées comme obèses. Le nombre de personnes obèses est passée de 8.5% à 14,5% entre 1997 et 2009. L'obésité est une maladie qui entraîne de nombreuses complications : diabète, troubles cardio-vasculaires, arthrose, apnée du sommeil, etc.

Journée de prévention en Berry

A l'occasion de la journée européenne de l'obésité, les professionnels de la clinique se mobilisent pour sensibiliser la population. Des animations sont organisées par le réseau Diapason 36 (diabète, insuffisance cardiaque et obésité) au Poinçonnet, à la salle polyvalente l'Asphodèle de 10 heures à 18 heures. L'entrée est libre et gratuite.