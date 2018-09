Saint-Étienne, France

L'obésité touche six millions et demi de personnes en France. Beaucoup de patients se font opérer pour perdre du poids : pose d'un anneau gastrique, ablation des deux tiers de l'estomac... sauf que le bistouri ne fait pas tout ! Il faut accompagner les patients très tôt pour changer leurs mauvaises habitudes. Pour éviter que les patients ne reprennent du poids après leur opération, la Mutualité française de Loire - Haute Loire SSAM a ouvert en avril un hôpital de jour spécialisé dans le traitement de l'obésité au centre médical mutualiste des 7 collines à Saint-Etienne.

Dans ce centre on apprend à mieux manger, faire de l'exercice et se sentir bien dans sa tête tout de suite après la chirurgie : "ce sont les trois piliers pour ne pas faire le yoyo", explique Nadia Blanc, une infirmière qui coordonne ce programme thérapeutique. Trois piliers, et donc trois salles : l'atelier cuisine, la salle de sport et l'atelier d'accompagnement psychologique.

France Bleu a pu visiter le centre Copier

La salle d'activité physique du centre. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le centre mise tout sur le collectif : les ateliers se font toujours en petit groupe de douze personnes, à raison d'une demi-journée par semaine pendant un mois. Cette prise en charge permet aux patients de mieux vivre après l'opération selon Nadia Blanc.

Nadia Blanc, une infirmière du programme Copier

Les patients arrivent au centre juste après leur chirurgie : ce suivi précoce est essentiel pour Patricia Degrelle-Voitellier, la médecin endocrinologue de l'équipe : "Avant l'ouverture de cet hôpital de jour, les gens nous appelaient souvent avec plein d'interrogations, or si on ne lutte pas contre les causes qui ont mené à l'obésité, on peut revenir à la case départ au bout de cinq ans, voire même avant !"

Mélanie Dumoulin a subi une opération de l'estomac il y a plusieurs mois, elle aurait aimé bénéficier d'un tel programme : "Ce qui m'a manqué, c'est qu'on m'a donné des papiers mais personne n'est passé dans ma chambre comment cuisiner. L'avantage de ce centre c'est qu'on est entouré de professionnels qui nous aident à voir ensemble comment s'alimenter et gérer les quantités."

Ouvert en avril, le centre, réservé aux adultes, espère accueillir quatre cents patients par an.