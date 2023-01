Objectif 0 déchet loin d'être atteint à Montpellier, les poubelles débordent

On est encore loin de l'objectif 0 déchet fixé par la métropole de Montpellier. Une nouvelle politique de collecte des déchets est en place dans l'Ecusson et les faubourgs depuis le 4 janvier 2022 . Le nombre de bacs jaunes a augmenté, pour qu'on y mette directement ce qui est recyclable : carton, papier, emballage plastique ou en en métal. La collecte des sacs plastiques jaunes au sol du lundi est supprimée.

Des bacs oranges sont aussi mis à disposition des habitants peu à peu pour les bio déchets. Ainsi que des points d'apport volontaire installés progressivement. Pour le verre, le service de collecte se faire en porte-à-porte sur inscriptions pour les commerçants.

Le but est de ne plus avoir dans les bacs gris du verre, du plastique ou les bio déchets.

Des poubelles qui débordent

Sauf que dans les faits, les bacs jaunes dans l'Ecusson à Montpellier débordent. Et il reste beaucoup de sacs poubelles au sol. Notamment celles près des Halles Castellanes. Les deux bacs jaunes sont pleins, des déchets plastiques et encombrants jonchent le sol. "C'est dégueulasse" déplore une habitante de l'Ecusson. Isabelle, 56 ans, a pourtant voulu bien faire en apportant son carton pour le jeter dans la bonne poubelle.

Beaucoup de commerçants jettent leurs déchets à cet endroit. Ce qui explique qu'il se remplit vite. Lucy travaille dans un café à côté des Halles Castellanes. Elle trouve que l'initiative est bonne mais ce n'est pas encore efficace. Surtout que les bacs jaunes ne sont vidés que deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. "Je vois que tout le monde met ses déchets recyclables dans les poubelles. Mais à partir du moment où c'est plein, évidemment, on met par terre et ça s'entasse. C'est pas beau, surtout pour les clients."

Une question d'adaptation

Pour la métropole de Montpellier c'est une question d'adaptation. Il faut d'abord que tout le monde prenne l'habitude de trier correctement avant d'augmenter le nombre de passages pour la collecte des bacs jaunes. "Il y a encore des personnes, peut-être aussi certains commerçants, qui sortent des gros volumes de cartons d'un coup. Il faut raison garder. On ne peut pas passer quatre fois par jour pour ramasser tous les cartons qui sont sortis au cours de la journée. Il y a des moments pour les collecter. Il y a des conteneurs pour les y mettre. Il faut les plier, les casser, les ranger pour qu'ils ne prennent pas trop de volume. Il y a un geste citoyen à faire. Mais nous, on adaptera en fonction."