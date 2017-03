Objectif : éradiquer les mégots des trottoirs nantais

Imaginez une ville sans aucun mégot sur ses trottoirs. C'est le rêve de la Jeune Chambre Economique de Nantes. Elle propose aux établissements recevant du public de stocker leurs mégots. Ils seront ensuite collectés et recyclés par une entreprise brestoise et transformés en cendrier.

Avec des mégots de cigarettes, on fait du plastique. Une usine brestoise s'est spécialisée là-dedans, elle fait des cendriers à base de mégots recyclés. Son nom : MéGo, elle vient de signer un partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Nantes.

58,8 millions de mégots jetés dans la nature chaque année à Nantes

Chaque année à Nantes, 10 tonnes de ces petits bouts de cigarettes ultra polluants, constitués de goudron, de nicotine et de phénols. finissent dans la nature, sur les trottoirs ou dans les égouts, 58,8 millions de mégots au total. Pour arriver à ces chiffres nantais, les membres de la Jeune Chambre Economique se basent sur des données nationales : nombre de fumeurs en France.,consommation moyenne quotidienne de tabac, pourcentage de mégots jetés à terre.

L'équivalent de 16 000 piscines polluées par an

L'objectif c'est d'éradiquer les mégots de nos rues. Grâce aux agents d'entretien on a ciblé des nids à mégots : autour des établissements qui reçoivent du public, des bars, des discothèques, des entreprises et même des établissements scolaires. Quand on sait qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, qu'il y en a 10 tonnes par terre à Nantes, ça pollue environ 16 000 piscines Léo Lagrange (piscine olympique à Nantes ndlr) par an. Il faut faire quelque chose - Alexandra Simont-Blot de la Jeune Chambre Economique