Objectif JO 2024 pour le breakdanceur stéphanois Damani Dembélé

Damani Dembélé pratique le breakdance depuis l'âge de cinq ans. Le jeune homme de bientôt 20 ans, originaire de Saint-Just-Malmont (Haute-Loire), et membre du collectif Melting Force à Saint-Étienne, enchaîne les performances sportives et artistiques et espère défendre en 2024 la France aux Jeux olympiques dans cette discipline issue du hip-hop, qui mouvements au sol et figures acrobatiques.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Aujourd'hui, Damani Dembélé, vous vivez réellement de votre passion pour le breakdance ?

Damani Dembélé : Oui, j'en fais tout le temps. C'est vraiment comme mon métier. Je fais partie d'une compagnie de danse à Paris, qui s'appelle la compagnie Antoinette Gomis. Et à côté de ça, j'essaye de m'entraîner tout le temps et de faire des compétitions.

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous auriez grandi sans cette passion, quel jeune homme vous seriez aujourd'hui ?

Franchement, je me suis déjà demandé, mais je ne sais pas comment j'aurais grandi sans cette passion pour le break. C'est une passion qui m'anime depuis que j'ai cinq ans et ça me prend tout mon temps et toute mon énergie. Et j'y mets vraiment toute mon énergie, donc vraiment, vivre sans ça... je ne sais pas comment j'aurais fait.

Ça vous apporte quoi : un cadre, un objectif aussi, avec la compétition ?

Ça m'apporte déjà du bonheur parce que c'est ma passion. Donc faire ça tout le temps, c'est c'est plus qu'un kiff. Et j'ai pu rencontrer vraiment des personnes extraordinaires grâce à cette discipline. J'ai pu voyager à travers le monde, donc c'est vraiment incroyable et j'espère que ça va continuer comme ça.

Vous êtes en équipe de France de breakdance, et la discipline sera présente aux JO de Paris 2024. Même si vous êtes blessé pour l'instant, vous avez espoir de concourir pour un titre olympique ?

Oui, oui, j'aimerais bien. Malheureusement, je me suis fait les ligaments croisés en compétition et donc je me suis fait opérer fin du mois d'octobre. Et là, je suis en pleine rééducation tous les jours et donc normalement je serai rétabli à neuf mois des JO. Il y aura des qualifications tout au long de l'année 2023 et jusqu'à deux mois avant avant Paris 2024. Et donc j'espère pouvoir être rétabli et être sur pied avant avant les JO.

Vous avez un quotidien assez exceptionnel pour un jeune homme qui va avoir 20 ans cette année. Vous vous sentez chanceux quand vous entendez les galères d'une partie de la jeunesse aujourd'hui, qui doute sur son avenir ?

Oui, je me sens chanceux parce que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime vraiment tout le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aimeraient faire ce qu'ils aiment et qui ne peuvent peut-être pas. Moi, de pouvoir voyager, de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir m'entraîner à ce que j'aime faire tout le temps, pouvoir pousser, progresser et me déterminer là-dedans, c'est si j'ai vraiment de la chance.

Que pensez-vous du fait que beaucoup de jeunes de 20 ans aujourd'hui ont envie justement de poursuivre un projet professionnel en lien avec leurs passions, pas juste faire un métier pour gagner de l'argent. Vous trouvez ça sain, ou c'est risqué quand-même ?

Je trouve que que c'est une bonne chose d'essayer de pousser dans ce qu'on aime. Après ça peut être risqué dans le sens où les parents peuvent ne pas forcément être d'accord. Franchement, j'ai eu de la chance sur ça. Mes parents m'ont toujours poussé à m'acharner là-dedans, dans tout ce que je faisais, et dans la danse. Eux mêmes sont danseurs, il n'y avait vraiment pas de pas de souci pour ça [sa soeur cadette aussi a baigné dans cette culture, elle fait aussi partie de l'équipe de France de breakdance, ndlr].

