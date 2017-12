Objectif les 32e de finale de la Coupe de France pour le Stade Lavallois et l'US Changé

Dur dur pour le Stade Lavallois et l'US Changé en Coupe de France ! Le 8e tour les envoie, ce samedi, une nouvelle fois à l'extérieur et pas n'importe où. Ce sera Saint-Brieuc (6e de Nationale 2) pour les Lavallois et Saint-Lô (leader de Nationale 3) pour les Changéens.

L'US Changé et son capitaine, Utku Altunay, n'ont pas gâtés par le tirage au sort ! Ils affronteront certes une équipe qui évolue comme eux en Nationale 3, Saint-Lô, emmenée par l'ancien joueur du Stade Lavallois Thomas Vauvy, mais les normands sont tout simplement leaders du groupe Normandie alors que, même si cela va mieux depuis quelques semaines pour les Mayennais ils restent quand même en difficulté dans leur groupe des Pays de la Loire.

Bertrand Girard, le coach Changéen pourra compter sur son groupe au grand complet.

L'US Changé: Alcock - Dramé - Altunay - Chamaret - Moisis - Laribi - Roche - Even - Legendre - Perrier - Paillard - Sauvé - Yvard - Lion - Lhuissier et Prosarpio.

Le Stade Lavallois lors de sa qualification à la NDC Angers © Radio France - Thierry Ruffat

De son côté, le Stade Lavallois, qui évoluera une nouvelle fois en jaune, comme lors des trois tours précédents (un signe ?) sera privé de nombreux titulaires. Manqueront à l'appel...les gardiens Hautbois et Anet (malades), les défenseurs Perrot (supendu) et Scaramozzino (blessé), le milieu Neyou (blessé) et l'attaquant Bosetti (suspendu).

Pour la petite histoire ce Saint-Brieuc-Laval n'est pas un inédit en Coupe de France. En 1991, le Stade Lavallois, qui évoluait en 2e division était allé s'imposer au stade Fred Aubert, aux tirs au but après un match nul 2/2 face à Saint-Brieuc, club de 4e division.

Stade Lavallois: Lembet - Koleilat - Solet - Ba - Dembélé - Mendes - Mabussi - Zéoula - Perreira Lage - Dabo - Etinof - Pandor - Perrier - Sarr - Couvry - Mayela - Ebuya

Saint-Brieuc-Laval à 18h et Saint-Lô-Changé à 18h30