"Objectif zéro noyé" : la piscine de Doullens mise sur l'humour pour recruter un maître-nageur

Un surveillant en short rouge, jumelles aux yeux, sifflet sur un torse musclé : cette image accompagne l'offre d'emploi du centre aquatique Eldorad'ô de Doullens, qui recrute un maître-nageur sauveteur en CDI dès septembre. "Vous attendez pas à ce qu'il soit seulement en short, il portera un tee-shirt ce maître-nageur", sourit Nathalie Chauderlier, la directrice de la piscine. "Objectifs : zéro noyé en fin de journée, faire transpirer les clients pendant les cours et kiffer ton métier comme jamais", écrit notamment l'équipe dans les missions du poste.

L'annonce postée le 5 août dernier sur les réseaux sociaux par le personnel. - Centre aquatique Eldorad'ô de Doullens

Se démarquer par rapport aux autres piscines qui recrutent

"Il fallait se démarquer, notamment par rapport aux autres piscines qui cherchent du monde, explique Nathalie Chauderlier, alors qu'une première annonce classique avait eu très peu de retombées. Et puis c'est l'esprit de l'équipe, très familial : on fait beaucoup d'affiches décalées ou de vidéos pour promouvoir nos activités". A Doullens, il manque un sixième maître-nageur pour compléter l'équipe : "On espère le trouver pour septembre ! Sinon, on a déjà préparé des plannings bis au cas où on ne trouve pas pour la rentrée. Mais quoi qu'il arrive, promet la directrice du centre aquatique, zéro activité, zéro groupe scolaire n'aura d'annulation. On a l'avantage ici d'avoir un technicien et moi-même qui sommes maîtres-nageurs de formation, on peut donc remplacer sur les créneaux si nécessaire... mais on tient vraiment à avoir une sixième personne à nos côtés, près des bassins !"

Le Centre aquatique Eldorad'ô de Doullens a ouvert en octobre 2022 et cherche un sixième maître-nageur. - Centre aquatique Eldorad'ô de Doullens

Au moins quatre piscines cherchent du personnel dans la Somme

Maître-nageur est un métier qui attire moins, à cause notamment du travail le soir, le weekend. D'autres piscines de la Somme le constatent... et peinent à recruter. A Croixrault, près de Poix-de-Picardie, on cherche un surveillant de baignade pour la rentrée. Une offre de maître-nageur est encore active à Fort-Mahon Plage, à l'Aquaclub de Belle-Dune près d'un mois après son ouverture ; à Flixecourt, on cherche un chef de baignade et un maître-nageur selon les annonces de Pôle Emploi.

En revanche d'autres piscines sont mieux loties. A Albert, Ham, Péronne, Amiens ou encore Moreuil on est au complet au bord des bassins : "On s'estime heureux et chanceux vu les difficultés de recrutement", glissent certains responsables contactés par France Bleu Picardie.

Alors comment faire pour recruter des maîtres-nageurs ? Mettre le paquet sur la formation, explique le président de la fédération de natation dans la Somme : "Pour schématiser, quand on mettait 10.000 euros sur la formation dans notre région, on est passés à 70.000 ou 80.000 euros, indique François Detail, aussi trésorier de la ligue des Hauts-de-France. Il faut maintenir cette dynamique, sinon c'est l'apprentissage de la nage qui va en souffrir... et vu le nombre de noyades en France, c'est essentiel de former", conclut-il.

Dans les Hauts-de-France, on compte seulement deux centres de formation. 60 maîtres-nageurs sortent diplômés chaque année. On estime qu'il manque 5.000 maîtres-nageurs en France.