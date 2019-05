Obligation de dénoncer la pédophilie dans l'église : un très bon texte, selon l'évêque de Belfort Montbéliard.

Belfort, France

" C'est un très bon texte car il va plus loin que l'incitation. Il pose la loi et l'obligation de signaler". Dominique Blanchet, l'évêque du diocèse de Belfort Montbéliard, réagit aux annonces du Pape François. Le chef de l'Eglise Catholique a dévoilé ce jeudi une législation plus stricte obligeant prêtres, religieux et religieuses à signaler à l’Eglise tout soupçon d’agression sexuelle ou de harcèlement, ainsi que toute couverture de ces faits par la hiérarchie.

Signalements sur internet : le diocèse de Belfort Montbéliard est déjà prêt

Chaque diocèse a aussi l'obligation d'ici un an de mettre en place un système accessible au public pour déposer des signalements d’abus sexuels qui devront être examinés dans un délai de quatre-vingt-dix jours. C'est déjà en place au sein du diocèse de Belfort Montbéliard." Sur le site internet du diocèse, il y a possibilité d'adresser un mail dans la rubrique lutter contre la pédophilie. Il suffit de remplir un formulaire de contact pour demander à être écouter sur un fait. C'est ensuite une équipe de trois personnes au sein d'une cellule d"écoute qui reçoit la personne pour garantir l'impartialité de l'écoute " indique Dominique Blanchet, nommé en avril dernier à Lourdes vice-président de la conférence des évêques de France par ses pairs.

Aucun signalement depuis trois ans dans le diocèse

Ce système existe depuis trois ans au sein du diocèse de Belfort Montbéliard. A ce jour, il n'y a pas eu de signalement. " Cela veut dire qu'il n'y a pas ce type de situation ou que c'est difficile de parler" conclut Dominique Blanchet.

L'église catholique et la pédophilie seront au coeur de deux soirées débats les 23 mai et 5 juin prochain respectivement au cinéma Colisée de Montbéliard et Pathé de Belfort.