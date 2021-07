Obligation du pass sanitaire : les réactions mitigées en Drôme et en Ardèche

A partir du mois d'août, l'accès aux cafés, restaurants, centres commerciaux, trains ou cars sera limité à une condition : le pass sanitaire. Dans son allocution ce lundi 12 juillet à la télévision, Emmanuel Macron a annoncé qu'il deviendrait obligatoire pour tous les Français de plus de douze ans dès le mois prochain.

De multiples interrogations chez les professionnels

Quand elle apprend la nouvelle, Schilihane, 17 ans et son amie Eriselda poussent un cri d'étonnement. "Sérieux ? C'est choquant ! Pourquoi jusqu'ici on n'en avait pas besoin, et maintenant on en a besoin ?" interrogent-elles. Aucune des deux ne souhaitent se faire vacciner, "après tout ce qu'on a entendu là-dessus". Au contraire, Sami, 22 ans, est "entièrement d'accord avec cette décision". "En Angleterre, les cas repartent à la hausse mais ils n'ont pas remis en place des restrictions parce que la population est suffisamment vaccinée et que c'est efficace", déclare-t-il.

Mais les professionnels s'inquiètent de la mise en place de ce pass sanitaire. Fréderique Lemenand, présidente de l'association Les Ecrans à Saint-Vallier, soulève effectivement des problèmes d'organisation. "Dans les grandes salles, cela va être un peu plus facile, mais nous, dans les petites salles, il n'y a souvent qu'une personne à l'accueil. Cela va donc assez vite, et si il faut en plus vérifier les vaccins des spectateurs, cela paraît très compliqué." Déjà que le public a du mal à revenir depuis la réouverture le 19 mai, elle craint que ce pass sanitaire accentue l'effet repoussoir auprès du public réticent à la vaccination.

à lire aussi Mise en place du pass sanitaire européen : mode d'emploi pour voyager en UE cet été

Cela risque de poser quelques problèmes à Kevin Curmi, restaurateur à Valence. "Dans quelles mesures on va devoir refuser un salarié qui ne présente pas son pass sanitaire sur son lieu de travail ?" questionne le chef de la cuisine Ici et là. Se pose aussi la question de l'acceptation au sein de la clientèle pour Raymond Laffont le président de l'UMIH en Ardèche, qui explique que les règles sanitaires déjà en place ne font pas l'unanimité. "Quand on demande aux clients leur numéro de rappel, certains ne nous donnent pas le bon numéro." Alors imposer un pass sanitaire pour entrer dans les établissements, ce sera très compliqué selon lui. Il prend l'exemple du groupe de vingt personnes : "vous faites comment quand il y a une personne qui ne l'a pas ?" Raymond Laffont qui, comme bien d'autres, s'inquiète enfin du timing très serré pour appliquer cette nouvelle mesure.