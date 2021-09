Obligation vaccinale : 41 aides à domicile suspendues à l'ADMR 54 à partir de ce mercredi

Elle est déjà en panne d'aides à domicile. L'ADMR de Meurthe-et-Moselle (Association d'aide à domicile en milieu rural) qui intervient auprès de 12 000 personnes chaque année va se retrouver avec 41 salariées en moins ce mercredi 15 septembre, date de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour certaines professions.

41 salariées sur un effectif de 1 112 au total. "C'est une énorme difficulté", indique le directeur de l'ADMR 54 Jean-Marc Lucien, "on est vraiment en pénurie de candidatures". Conséquence : "On en est à alterner les interventions, à demander aux familles d'assumer une partie le matin ou le temps de midi ou le soir.

Situation d'urgence

Des plannings en forme de casse-tête : "On a réduit de façon drastique toutes les interventions non essentielles et sur les actes essentiels [repas, soins, NDLR], on est comme en mode canicule c'est-à-dire, on passe, on s'assure de l'état de santé de la personne mais on n'assure plus les plans d'aide qui sont prévus. On est aujourd'hui à 75% d'effectivité des plans d'aide auprès des personnes qui ont vraiment des soins constants ou quasi constants à domicile".

Un service dégradé, reconnaît Jean-Marc Lucien qui tire son chapeau aux professionnelles. "Elles sont essentielles pour éviter que toutes les personnes se trouvent en rupture de service et de soins et qu'elles ne viennent grossir les rangs des urgences ou des hôpitaux qui sont déjà en sous-effectifs."

On est en "urgence domicile", on nous demande d'assurer des missions qu'on n'est pas qualitativement et quantitativement aptes à assurer

Les salariées restantes se retrouvent en surrégime alors que la demande d'intervention à domicile augmente. Il y a aujourd'hui des listes d'attente à l'ADMR 54, situation totalement inédite jusqu'alors.