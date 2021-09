Obligation vaccinale : Des agents de la maison sociale de Rivesaltes continuent de résister

Ce mardi matin, à Rivesaltes, des agents de la Maison Sociale de Proximité se sont rassemblés pour continuer à montrer leur opposition et leur colère face à l'obligation vaccinale des soignants. Des agents inquiets pour leurs futurs et celui des personnes dont ils s'occupent.

Une trentaine d'agents territoriaux se sont rassemblés devant la Maison Sociale de Proximité de Rivesaltes ce mardi matin, veille de l'application de l'obligation vaccinale pour tous les personnels soignants. Ils redisent leur opposition à cette obligation, dénoncent un chantage "inacceptable" et s'inquiètent du sort des personnes dont ils s'occupent au quotidien.

Céline travaille au service de la protection de l'enfance et s'occupe de 45 familles : "Ce sont des enfants que je ne vais plus pouvoir protéger, que je ne vais plus soutenir. Ce n'est pas de ça dont j'ai envie", se désole-t-elle. Elle sait très bien que ce sont ses collègues qui vont devoir récupérer tous ces dossiers, avec un risque de voir le service se dégrader, "il ne faut pas se leurrer", ajoute-t-elle, amère.

"Ce sera mission impossible pour moi" - Évelyne, qui va devoir pallier l'absence de ses collègues

Amertume partagée par une de ses collègues, Évelyne, qui s'est fait vacciner à contrecœur pour continuer à venir travailler. "Ça veut dire que je vais avoir 90 enfants en référence. Déjà 33 enfants, je vous assure que c'est du sport, mais là, ça sera mission impossible pour moi."

Face à ces problèmes d'organisation, Céline ne comprend pas que des alternatives à la vaccination ne soient pas acceptées : "Continuer à pouvoir présenter un pass sanitaire toutes les 72 heures, pourquoi pas ? On a aussi proposer le télétravail, mais il n'y a pas de réponse de notre direction."

Une réunion est prévue le 17 septembre entre les agents territoriaux et la présidente du Conseil départemental, pour lancer d'éventuelles négociations.