Obligation vaccinale : en Corse aussi des soignants font de la résistance

L'étau se resserre autour des soignants. À partir du 15 septembre, ceux qui ne sont pas vaccinés seront suspendus et plus rémunérés. Une suspension qui, à défaut de régularisation, peut aller jusqu'au licenciement. Certains sont prêts à courir le risque.

Première étape, dès le 30 août, les personnels de santé (agents hospitaliers, aides-soignants, infirmiers, médecins,...) devront obligatoirement se munir d'un passe sanitaire, soit le vaccin, soit un test PCR négatif pour celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. L'obligation vaccinale entre donc elle en vigueur à compter du 15 septembre, avec des sanctions à la clé, jusqu'au licenciement. À l’approche de cette date, la tension monte du côté des récalcitrants, d'autant que tous ont reçu un courrier de leur employeur pour les mettre en garde (Cf. ci-dessous).

On ne lâchera pas quoi qu'il arrive

Le porte-parole du « collectif des soignants menacés », Romain Lombardo, qui travaille à l’hôpital de Castellucciu, explique qu’il ne compte pas plier malgré la menace de licenciement : « Je risque malheureusement de perdre mon poste, et on est nombreux dans ce cas. Mais on va tenir bon, on ne lâchera pas quoi qu'il arrive, parce que l'obligation vaccinale n'est pas forcément la bonne solution. Attention, on n'est pas contre le vaccin mais contre l'obligation, ce n'est pas la même chose. Mais beaucoup ont craqué. Risquer de se retrouver sans rien du jour au lendemain alors qu'il y a un an et demi nous étions applaudis, ça nous met la pression ».

Le témoignage de Romain Copier

Malheureusement je serai contrainte de me faire vacciner

Elodie travaille elle au contact des patients à l’hôpital d’Ajaccio. « On a tous peur de la même chose, du chômage, se retrouver sans salaire, explique-t-elle. Donc malheureusement je serai contrainte de me faire vacciner, mais ce sera contre ma volonté à 2000 %. Quand on a un crédit maison, un enfant, on a des obligations à respecter… C’est angoissant ».

Le témoignage d'Elodie Copier

Aujourd’hui, 25% à 30% du personnel médical n’est pas encore vacciné dans les établissements publics en Corse.