Obligation vaccinale : "Les soignants ne font plus confiance au gouvernement"

A moins de 24 heures de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour certaines professions, l'inquiétude grimpe dans les hôpitaux et les Ehpad.

L'obligation vaccinale pour certaines professions entre en vigueur ce mercredi. Elle va concerner tous les soignants, le personnel des Ehpad et des hôpitaux mais également les pompiers. Même si la majorité des publics concernés ont déjà reçu leurs deux doses, certains refusent toujours le vaccin, d'où la crainte de voir des services fermer faute de personnel. "Cette suspension des soignants non-vaccinés peut avoir des conséquences catastrophiques sur les effectifs", explique ce mardi sur notre antenne Chrystelle Colomban, représentante de la CGT de la MRL, la maison de retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert.

Certains soignants se vaccinent à contrecœur

"On ne sait combien il y a de personnes non-vaccinées chez nous, mais il y en a 8% à Roanne, 20 personnes non-vaccinées à Feurs et Montbrison et on sait aussi qu'il y a des contractuels qui sont partis", détaille la représentante. "On manquait de personnel avant la pandémie, et ça risque d'être pire."

"Il y a des agents qui sont en colère", explique Chrystelle Colomban, qui s'est faite vacciner pour ne pas perdre son travail. "Les soignants ne font plus confiance au gouvernement. Pendant la troisième vague, on faisait travailler des Covid asymptomatiques dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Et là, on nous rend responsables des morts dans les Ehpad. On nous stigmatise alors que dans les Ehpad on applique les gestes barrières et on porte le masque."