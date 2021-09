Obligation vaccinale : "N'allez pas au travail aujourd'hui" conseille un avocat aux soignants non-vaccinés

Ils veulent dénoncer l'obligation vaccinale des soignants et porter leur combat devant le Conseil d'État. Des soignants et des pompiers de la Loire se sont regroupés en association et ont pris un avocat, alors que l'obligation vaccinale entre en vigueur ce mercredi 15 septembre. "Je leur conseille de ne pas se rendre au travail aujourd'hui" explique Thomas Benages, avocat de l'Association de défense des pompiers 42 et l'Association de défense des personnels hospitaliers 42, qui rassemble des pompiers et des soignants opposés à cette obligation vaccinale. "S'ils y vont, ils risquent une sanction en plus de la suspension prévue par la loi. Par contre, ils doivent avertir leur employeur, dirent qu'ils sont éventuellement testés et donc disponibles si leur supérieur a besoin d'eux."

Une loi "plus en adéquation avec la réalité scientifique"

Invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, l'avocat explique représenter une centaine de personnes, une soixantaine d'agents de l'hôpital et une quarantaine de pompiers de la Loire. "Il faut souligner que ce ne sont pas des antivax, ils font un travail formidable et sont en première ligne depuis le début de la crise", précise Thomas Benages. "Les recours engagés devant le Conseil d'État ne vont pas leur éviter la suspension, mais on conteste le décret d'application de cette loi qui rend la vaccination obligatoire. Pour nous, il y a une erreur manifeste d'appréciation, puisque qu'on a une note d'alerte du Conseil scientifique du 20 août 2021 qui explique que le dépistage régulier est le moyen le plus sûr d'éviter l’expansion du virus. La loi a été prise avant cet avis, elle n'est donc plus en adéquation avec la réalité scientifique."

"Toutes ces personnes-là veulent se faire tester pour aller travailler", enchaîne l'avocat. "Ça permet de limiter la transmission du virus parce qu'on a un véritable suivi, ce n'est pas le cas avec la vaccination." Thomas Benages a aussi attaqué le décret d'application de la loi devant le Conseil d'État sur le critère de discrimination au regard de l'état de santé.