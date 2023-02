Obligée de dormir dans sa voiture à Boucau, Samantha ne parvient pas à trouver un logement en dépit de son CDI

"Il fait très froid, et il faut se couvrir". Samantha, 24 ans, dors dans sa vieille Opel Corsa de 2004, depuis six mois sur la commune de Boucau, près de la plage. Sa voiture, c'est sa maison. Mais ce n'est pas le grand luxe. C'est même tout le contraire. Une précarité difficile à vivre au quotidien. Pourtant, la jeune femme, titulaire d'un CAP hôtellerie restauration, travaille dans une crêperie de Boucau. Elle a même signé un CDI. Mais son petit salaire de 1280 euros par mois, ne lui permet pas de trouver un logement. Samantha est l'exemple du travailleur pauvre d'aujourd'hui.

Impossible de trouver un logement

Le cheveu brun est court. Le regard un peu triste. La jeune femme ne comprend pas comment elle ne peut accéder à un logement. "Pour les locations classiques, je ne gagne pas assez et pour avoir accès au HLM, je suis à la rue depuis trop peu de temps" déplore-t-elle. Pas de résultat non plus par mail. "J'ai contacté les missions locales, pôle emploi, le CCAS de Bayonne-Boucau, les mairies de Bayonne et Anglet, sans aucune réponse!" explique Samantha qui se refuse à aller dans les centres d'accueils pour SDF. "Trop dangereux" dit-elle.

Samantha ne sait plus comment s'y prendre pour trouver un appartement © Radio France - Paul Nicolaï

Parcours de vie cabossé

Samantha n'a pas été gâtée pas la vie. Placée par la DDASS dans une famille d'accueil dès son plus jeune âge, elle a ensuite quitté le Béarn en raison d'un conjoint trop violent. De retour au Pays basque, sa famille d'accueil à Hasparren lui tourne le dos. Un premier contrat professionnel à l'été 2022 va tourner court, et aujourd'hui c'est l'absence d'un toit qui lui mine le moral. En raison des prix de l'immobilier au Pays basque, elle reste en marge. C'est un peu en désespoir de cause qu'elle a voulu raconter son histoire.

