Obligés de se faire vacciner d'ici le 15 septembre, des soignants défilent à Guéret

Symboliquement, les opposants au pass sanitaire ont défilé autour de l'hôpital de Guéret ce samedi 11 septembre. Environ 150 personnes ont crié leur "solidarité" aux personnels, quatre jours avant l'obligation de se faire vacciner contre le coronavirus.

D'ici le mercredi 15 septembre, tous les salariés des hôpitaux et des Ehpad doivent avoir reçu au moins une injection. Les réfractaires n'encourent pas le licenciement mais la suspension. Les personnels et soignants non vaccinés risquent donc de ne plus être payés. Cette obligation vaccinale concerne aussi d'autres professions comme les aides à domicile, les pompiers et les ambulanciers par exemple.

A l'échelle nationale, c'est le neuvième week-end de manifestation consécutif contre le pass sanitaire. En Creuse, la mobilisation est en baisse : il y avait environ 200 personnes le samedi précédent dans le centre de Guéret.

