Obséité : le centre "Les Oiseaux" fermera le 21 décembre à Sanary-sur-Mer

Le centre de traitement de l'obésité "Les Oiseaux " de Sanary-sur-Mer fermera le 21 décembre prochain. Le groupe LNA Santé refuse d'accorder six mois supplémentaires au personnel pour prolonger son activité, une décision qui provoque l'incompréhension des employés et des familles.

C'est un énorme coup dur pour les 81 salariés et les patients du centre de traitement de l'obésité "Les Oiseaux " de Sanary-sur-Mer. Le groupe LNA Santé a fait part de sa décision ce mercredi de ne pas accorder six mois supplémentaires au personnel pour prolonger son activité. C'était une demande des employés afin de pouvoir monter un dossier de reprise. "Il y a énormèment de colère et d'incompréhension, on est choqués de l'irrespect", explique Alice Colin, éducatrice spécialisée, qui s'inquiète beaucoup pour les adolescents suivis sur place. "Ces jeunes vont se retrouver dans la nature avec l'impossibilité de prendre en charge leur obésité mais aussi leur souffrance psychique (...) on laisse les familles et les jeunes dans un désarroi total".

Actuellement 43 jeunes sont accueillis nuit et jour dans cette structure unique en région Paca. Quinze autres jeunes ne viennent que la journée.

Les familles qui s'étaient mobilisées depuis plusieurs mois pour la survie des Oiseaux sont également désemparées. Cathy, habite la Destrousse et son fils de 13 ans est pris en charge depuis le mois de septembre aux Oiseaux. Il était victime de harcèlement à cause de son obésité et a été descolarisé deux ans. Son suivi actuel est très bénéfique : "Il a changé en deux mois, c'est le jour et la nuit (...) il est souriant, il a pleins de projets dans sa tête pour la sortie. Il n'y a pas beaucoup de structure de cette classe là. Je ne comprends pas la fermeture de cette structure, les enfants en ont besoin".

Fermeture au 21 décembre prochain

Trois repreneurs s'étaient manifestés pour reprendre ce centre quasiment unique en France qui accueille avec une prise en charge globale des jeunes souffrant d'obésité. La structure leur permet notamment, en plus d'une prise en charge médicale et psychologique, de poursuivre leur cursus scolaire.

L'établissement existe depuis bientôt 95 ans, mais face à cette annonce, le PSE est maintenu au 30 novembre pour les départs volontaires, les autres salariés auront accès au licenciement économique au 21 décembre, date à laquelle le centre fermera définitivement ses portes.