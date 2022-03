Mort de Federico Martín Aramburú : un écran géant devant l'élise Sainte-Eugénie à Biarritz

Parallèlement à l'enquête, il y a le temps nécessaire du deuil. Et le Pays basque, comme le monde du rugby, s'apprêtent à dire au revoir à Federico Martín Aramburú, assassiné samedi dernier au petit matin en plein Paris par deux suprémacistes blancs. Ce vendredi 25 mars, à partir de 11 heures et jusqu'à 18 heures, le funérarium de Biarritz "accueillera Federico pour que le public qui souhaite lui rendre un hommage puisse s'y rendre. Un lieu, un moment de recueillement personnel", indique Me Christophe Cariou-Martin, avocat de Shaun Hegarty et proche de l'ancien joueur, à France Bleu Pays Basque.

Les obsèques seront célébrées ce samedi à 14h en l'Église Sainte-Eugénie à Biarritz. Vu l'ampleur de la vague d'émotion suscitée par l'assassinat de l'ancien joueur du Biarritz Olympique, la Ville attend un très grand nombre de personnes. L'accès au littoral sera fermé entre 13h30 et 16h30, notamment le boulevard du Maréchal Leclerc. La mairie compte également installer un portrait de l'Argentin sur la façade de l'hôtel-de-ville dans la matinée de vendredi.

Une cagnotte en ligne

Dans l'église, la majorité des places sera évidemment réservée à la famille et aux proches. Quelques sièges seront laissés au public mais aussi de quoi accueillir les officiels de la Fédération et de la Ligue Nationale de Rugby et les représentants de clubs de rugby tels que ceux de Madrid, Pampelune, etc.

À l'extérieur, un écran géant sera installé sur la place de l'église, ainsi qu'une sono, mis à disposition par le club du Biarritz Olympique Pays Basque. Le BO et Aguiléra, où Federico Martín Aramburú a évolué pendant deux ans (2004-2006) seront le lieu d'accueil ensuite d'une réception privée dans le salon Kampf. Le lieu peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Il s'agit, disent ses proches, de partager un moment de convivialité, à l'image de Federico et de Shaun. "Un moment de partage, un moment de bonne humeur, un moment de souvenirs, un moment de discussion". Un dernier hommage sera rendu par ses anciens coéquipiers du BOPB. "Ils sont extrêmement présents depuis le début et ils ne laisseront pas Federico sans lui dire au revoir."

Parallèlement, une cagnotte en ligne a été lancée par les proches, pour soutenir sa famille : sa compagne Maria, et leurs trois enfants.