Il y avait du monde et beaucoup d'émotion ce mardi aux obsèques de Raymond Poulidor à Saint-Léonard-de-Noblat. Des anonymes venus de toute la France, la famille bien sûr notamment ses petits-fils néerlandais et la grande famille du cyclisme français. Réactions.

VIDÉO - Obsèques de Raymond Poulidor : "Tu es mon plus grand champion", son petit-fils Mathieu Van der Poel

Saint-Léonard-de-Noblat, France

C'est sous une salve d'applaudissements et au son de l'accordéon que le cercueil de Raymond Poulidor, décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans, a été accueilli ce mardi en l'église de Saint Léonard de Noblat. A l’intérieur, 400 de ses proches notamment sa fille Corinne. Elle a lu une lettre de son fils, le champion Mathieu Van der Poel dont voici un extrait : "J'ai quelques circuits préférés lors de la saison de cyclo-cross. Mais même les circuits que je n'aimais pas devenaient mes circuits favoris quand je te voyais m'encourager sur la ligne d'arrivée. Toi toujours si fier d'être mon grand père. Mais moi encore plus fier d'être ton petit fils. Tu es mon plus grand champion. Je t'aime."

Raymond a été une personne qui a été très aimante envers moi" - Luc Leblanc

Une cérémonie lors de laquelle l'autre star du cyclisme en Limousin, l'ancien champion du monde Luc Leblanc, a aussi pris la parole. Il a raconté le 1er conseil que lui avait donné Poupou. Celui d'aller couper du bois, tous les jours ! Un Luc Leblanc extrêmement ému devant la presse à son arrivée à Saint Léonard de Noblat : "C'est pas facile. C'est dur. C'est des moments qui sont difficiles à vivre. J'étais proche de Raymond comme beaucoup de monde. Il y avait une certaine proximité entre Raymond et moi par rapport au fait que je lui ai un peu succédé dans la région. Je l'ai connu tout gamin. Une personne qui a été très aimante envers moi. Il avait beaucoup d'amitié et il m'aimait beaucoup."

D'autres hommages à "Poupou" en prévision

Les hommages comme celui-ci se sont multipliés tout au long de la matinée. Ceux de nombreux anonymes venus de toute la France et ceux de la grande famille du cyclisme français. Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Christian Prudhomme, Jean-Marie Leblanc, Daniel Mangeas, Maxime Mederel et bien d'autres. Des élus sont aussi venus lui dire adieu, notamment la ministre des sports. Sans oublier ses nombreux amis, notamment Claude Louis. Le président de l'association des amis de Raymond Poulidor qui va maintenant organiser d'autres hommages. Notamment l'été prochain lors du Tour du Limousin et lors du passage du Tour de France à Saint Léonard de Noblat.