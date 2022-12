Obsèques de Venant Sochon à Saint-Fraimbault-de-Prières : l'adieu à la star des supporters du Stade Lavallois

Plusieurs dizaines de personnes, dont quelques supporters du club des Socios du Stade Lavallois, ont assisté ce lundi après-midi aux obsèques de Venant Sochon à Saint-Fraimbault-de-Prières, ce village du Nord-Mayenne dans lequel il résidait.

Venant Sochon était une figure du club mayennais, son plus ancien et son plus fidèle fan, un visage connu et une personnalité appréciée dans les tribunes du stade Le Basser qu'il fréquentait depuis des décennies.

Un hommage lui sera rendu vendredi 30 décembre lors de la réception d'Amiens par les joueurs et le public avec une minute d'applaudissements avant le coup d'envoi de la rencontre. Les Socios, pour leur part, déploieront ce soir-là une immense banderole en son honneur.