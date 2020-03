Obsèques en comité restreint, messe sur Facebook... Le diocèse d'Ardèche s'adapte à l'épidémie de coronavirus

"Toute la vie de l'église est suspendue", explique l'évêque de Viviers, Monseigneur Jean-Louis Balsa, qui a décidé d'annuler jusqu'à nouvel ordre l'ensemble des messes prévues dans le diocèse d'Ardèche pour éviter la propagation du coronavirus en France.

"Tous les prêtres sont très conscients de leur responsabilité et c'est pour ça qu'on a supprimé toutes les messes, les mariages, les baptêmes. Pour être solidaire et ne pas risquer de propager le virus car il est question de vie ou de mort", a détaillé Monseigneur Balsa sur France Bleu Drôme Ardèche.

20 personnes maximum aux obsèques

Seules les messes funéraires se tiennent encore, mais avec des aménagements. Il doit y avoir moins de 20 personnes aux obsèques, seulement la famille proche du défunt (parents, enfants et conjoint). Ces personnes doivent se disperser dans l'église et ne doivent pas se toucher ou s'embrasser.

Un moment terrible pour les proches, mais "les personnes qui y sont confrontées le comprennent car elles connaissent la situation", explique Monseigneur Balsa. "Nous-mêmes avons un prêtre qui a attrapé le virus et qui est hospitalisé à Privas. On sait qu'il est bien soigné mais on ne peut pas le voir et c'est une vraie souffrance de ne pas pouvoir l'assister."

Des messes en direct sur Facebook

Et pour permettre à ceux qui le souhaitent de suivre quand même la messe, l'évêque a décidé de dire une messe ce jeudi matin, seul, et de la retransmettre sur la page Facebook du diocèse de Viviers. "Les chrétiens vont se connecter pour y participer virtuellement", détaille Monseigneur Balsa.

Par ailleurs, l'évêque de Viviers confirme que les fêtes de Pâques ne pourront pas avoir lieu. "Nous ne célèbrerons pas Pâques cette année, ou alors dans les familles ou seuls mais pas dans l'Eglise, ce qui sera inédit", précise-t-il.

Sonner les cloches en hommage au personnel soignant

Toutes les églises de France prévoient aussi de faire sonner les cloches pendant dix minutes, mercredi 25 mars à 12h. "Pour manifester que la vie est plus forte que la mort et pour soutenir le personnel soignant. C'est notre manière d'applaudir ou de chanter comme le font certains à leur balcon", ajoute Monseigneur Balsa.