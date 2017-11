Obsèques : "on préfère annoncer un prix où la famille n'aura rien d'autres à régler" - Jean-Marc Corgier, des PFI

Familles rurales de France dénonce une trop grande disparité dans les frais d'obsèques et parle d'abus. Pour Jean-Marc Corgier, directeur général des PFI de Grenoble, les tarifs les plus bas ne sont pas tenables. Il était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi 1er novembre à 7h50.

L'association de consommateurs Familles rurales de France a dénoncé ce mardi des abus dans les prix proposés par certaines sociétés funéraires. Les écarts de prix dans le secteur peuvent être considérables révèle cette enquête : l'écart est de 1 à 3 pour une crémation (entre 1300 et 4000 euros) ; pour une inhumation, les prix varient de 860 à 4500 euros. le tarif de 860 euros n'est "pas tenable" pour Jean-Marc Corgier, directeur général des Pompes funèbres intercommunales de Grenoble.

Il ne faut pas croire à ces prix, ce n'est pas possible. Nous on préfère annoncer un prix où la famille n'aura rien à régler. 860 euros, c'est sensiblement le prix du cercueil et des porteurs mais il reste plein de choses à régler. Les familles parfois ne sont pas informées et c'est là qu'il y a un véritable scandale aujourd'hui.