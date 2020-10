Observatoire de la laïcité : le Nîmois Nicolas Cadène conserve son poste malgré les critiques

Sa place était menacée depuis longtemps, à cause de nombreuses critiques. Nicolas Cadène n'est finalement pas évincé de son poste de rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Il le conserve jusqu'à la fin de son mandat en avril 2021.

Il était au cœur de nombreuses critiques. Le Nîmois Nicolas Cadène conserve finalement son poste de rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Il continuera d'occuper ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat en avril 2021, , aux côtés du président de cette instance, Jean-Louis Bianco, indique Le Monde.

Déjà la cible de critiques depuis plusieurs mois, le débat sur l'Observatoire de la laïcité a été relancé après l'attentat contre Samuel Paty, il y a deux semaines. De nombreuses critiques se sont fait entendre, dénonçant une trop grande tolérance vis-à-vis de l'islamisme radical.

Le Premier ministre Jean Castex avait alors fait part de sa volonté de "renouveler" cette instance placée sous son autorité, et "dont le statut et les missions font l'objet d'une réflexion" afin d'être davantage "en phase" avec le futur projet de loi de lutte contre les séparatismes. "La conviction du Premier ministre est que l'Observatoire de la laïcité doit aujourd'hui évoluer", avait indiqué Matignon, après des rumeurs sur une possible éviction de Nicolas Cadène.