Obus de la porte de la Chapelle à Paris : le quartier a été évacué

Porte de la Chapelle, Paris, France

Une opération de déminage paralyse depuis 6h ce dimanche le quartier de la porte de la Chapelle, au nord de Paris, où une bombe d'aviation de la seconde guerre mondiale a été découverte. L'engin explosif a été trouvé le 4 février, enfoui sur un chantier près du périphérique.

L'obus doit être déplacé 200 mètres plus loin, pour être déposé dans un caisson creusé au préalable. "Un système de mise à feu fera ensuite exploser l'obus", fait savoir la Préfecture de police de Paris.

Pour mener à bien cette opération, deux périmètres sont sécurisés, autour du chantier où la bombe a été trouvée, et de l'endroit où elle doit être détruite.

L'opération a nécessité "l'évacuation, côté Paris et côté Saint-Denis, d'une partie importante du quartier de la Porte de la Chapelle et de nombreuses restrictions de circulation", a avertit la Préfecture de police : environ 1.500 riverains sont concernés dans le quartier de la Porte de La Chapelle, à Paris, et 300 habitants au Sud de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.

Les deux communes ont mis à disposition des gymnases pour accueillir ces résidents, qui ont dû quitter leur domicile avant 8h30 ce matin.

La circulation ferroviaire est fortement perturbée au départ et à l'arrivée de la Gare du Nord.

Selon les prévisions de la SNCF, le trafic est interrompu depuis 9h jusqu'à 15h sur les lignes Transilien H, K, RER B et RER D, ainsi que sur les lignes TER Hauts-de-France desservant la capitale.

Pour les grandes lignes, un TGV Nord sur deux, un Eurostar sur deux et huit Thalys sur neuf sont modifiés ou supprimés.

Routes fermées à la circulation

L'autoroute A1 a été fermée depuis 7h, de la Porte de Paris à la Porte de la Chapelle, ainsi que le boulevard périphérique de la porte de Clignancourt à la porte d'Aubervilliers.