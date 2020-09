Les effectifs augmentent légèrement dans les écoles Calandretas de Périgueux et de Bergerac. Elles proposent une enseignement bilingue, en occitan et en français

Occitan : les effectifs en hausse dans les écoles Calandretas de Périgueux et Bergerac

L'enseignement de l'occitan semble avoir le vent en poupe en Dordogne. 1.225 élèves désormais au total apprennent cette langue régionale en Périgord. Que ce soit dans les quatre cursus bilingues français occitan dans les écoles, le cursus bilingue du collège Aliénor d'Aquitane de Brantôme, les 10 établissements du secondaires et surtout les deux calandretas de Dordogne.

Des écoles privées sous contrat avec l'Etat, laïques, gratuites et qui proposent un enseignement immersif dans les deux langues. 85 élèves au total y étudient désormais de la maternelle au CM2, dont 53 à Périgueux. En augmentation nette sur les cinq dernières années.

En 2008, 75% des Périgourdins se disaient attachés à leur culture. Mais seulement 12% déclaraient le parler couramment. Et paradoxalement le succès des Calandretas n'est pas forcément le fait d'une volonté de retour aux origines de parents périgourdins explique Xavier Jullien président de la fédération départementale des Calandretas de Dordogne.

Le président du département Germinal Peiro et la maire de Périgueux Delphine Labails en visite à l'école Calandreta de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

"C'est toujours compliqué de parler d'un retour vers les origines, parce que une bonne proportion de nos familles sont des néo-périgourdins, donc ce n'est pas tant une retour vers les origines supposées que un intérêt pour cette manière très moderne de faire vivre une diversité culturelle sur notre territoire" dit Xavier Jullien.

"C'est une langue reconnue très officiellement en situation précaire par l'UNESCO, reconnue par la République comme partie prenante de son patrimoien. Mais qui a une histoire compliquée. parce que pendant des siècles elle a été très peu écrite. Le ptroblème qu'elle rencontre depuis quelques décennies, c'est ce lui de la transmission intra-familiale qui est de plus en plus faible, voire résiduelle aujourd'hui, et cela rend l'action du système éducatif absolument crucial" poursuit-il.

A l'école Calandreta de Périgueux, les cours sont donc en deux langues. La lecture et l'écriture s'apprennent en CP en occitan. Tout cela assorti d'une responsabilisation et d'un développement libre de l'enfant via la pédagogie Freinet.

Schéma départemental

"Des locuteurs naturels, il y en a de moins en moins, l'occitan reste malgré tout une langue d'avenir, il faut lui donner une plus grande place dans la société" considère Eric Sudrat, le directeur de l'école Calandreta de Périgueux. "Les parents viennent chercher une pédagogie tournée vers le bilinguisme. Ensuite la pédagogie que l'on utilise, qui est une pédagogie, active, et nous tentons d'éveiller un esprit critique et citoyen chez nos élèves" dit-il.

Le président du département, Germinal Peiro, insiste lui sur sa volonté de préserver et développer l'enseignement de l'occitan. Un schéma départemental est déjà en place. "C'est une volonté politique, je suis totalement persuadé que l'occitan c'est un trésor linguistique, au même niveau que nous avons des trésors préhistoriques, historiques avec nos châteaux. C'est important de le cultiver, de le travailler, et d'essayer de maintenir cette langue comme une langue parlée, comme elle l'était il y a quelques décennies quand c'était la langue courante sur les marchés du Périgord" dit Germinal Peiro.