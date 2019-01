Occitanie : ce qui fera l'actualité en 2019

Les concerts de BigFlo et Oli au Stadium, le doublement des rames de métro sur la ligne A, les festivités autour de la Cathédrale de Cahors, le Tour de France dans le Tarn, à Toulouse et en Ariège : l'année 2019 va être riche. Tour d'horizon, non exhaustif, de ce qui vous attend en Midi-Pyrénées.

BigFlo et Oli auront deux concerts exceptionnels au Stadium de Toulouse les 24 et 25 mai 2019.

Midi-Pyrénées, France

On aura sans doute oublié des choses mais voici une petite sélection France Bleu Occitanie des événements qui devraient vous marquer cette année en Haute-Garonne, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, l'Ariège, le Lot et l'Aveyron.

Les grands travaux

À la fin de l'année 2019, les Toulousains vont enfin pouvoir goûter au métro XXL sur la ligne A après trois ans de travaux, avec des rames deux fois plus grandes (52 mètres au lieu de 26).

La ligne A aura des rames deux fois plus grandes à la fin de l'année. © Radio France - Bénédicte Dupont

À Rangeuil, débutera avant l'été le chantier du téléphérique sud urbain entre l'Oncopole et l'Université Paul-Sabatier en passant par le CHU. Sa mise en service est prévue fin 2020.

Sur le périphérique toulousain, les travaux commencent ce 9 janvier sur le tronçon entre Lespinet et Rangueuil, l'élargissement à trois voies sera terminé fin 2021. Parmi les autres gros chantiers routiers prévus en 2019 : en Aveyron, la déviation de Baraqueville devrait enfin voir en septembre, fini le point noir de la RN88 à l'approche de Rodez. À Auch, les évacuations vont démarrer dans le quartier du Grand-Garros, avec le lancement du grand projet de rénovation urbaine. Les habitants de Montech, Finhan et Montbartier verront pousser les six premières éoliennes du Tarn-et-Garonne les plus grandes de tout le Grand Sud (200 mètres de haut). Elles devraient être opérationnelles courant 2020.

Le contournement de Baraqueville (Averyon) devrait être effectif en 2019. © Radio France - Olivier Lebrun

En revanche, ce n'est pas encore fait pour la LGV, qui mettrait Toulouse à 3 heures 10 de Paris au lieu de 4 heures 30 actuellement. Le sort de la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux va se jouer en février à l'Assemblée Nationale avec la loi d'orientation sur les mobilités. Si la ligne figure bien parmi les priorités du gouvernement, le calendrier proposé aux collectivités laissent entendre qu'elle ne serait pas envisageable avant, au moins, 2032.

L'actualité judiciaire, politique, économique

Moins concernant pour le quidam mais marquant pour l'Histoire : Abdelkader Merah sera rejugé fin mars. Le frère du terroriste à Toulouse et Montauban de 2012 est convoqué aux Assises de Paris du 25 mars au 18 avril 2019. Il a été condamné en novembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle. C'est le ministère public qui a fait appel, jugeant cette peine trop faible au regard de la perpétuité requise.

Abdelkader Merah condamné à 20 ans de prison : les réactions au verdict https://t.co/5fdUyGMz11pic.twitter.com/khBOYZDmZH — France Bleu (@francebleu) November 3, 2017

Là encore, pas de quoi vous réveiller pendant la nuit mais c'est un virage idéologique pour le plus grand employeur de la Région : Guillaume Faury succédera à Tom Enders au poste de président exécutif d'Airbus le 10 avril prochain. Aux commandes du groupe depuis 2012, l'Allemand avait indiqué qu'il ne briguerait pas un troisième mandat.

Tom Enders aura dirigé Airbus de 2012 à 2019. © Maxppp - Xu Tian Xinhua News Agency/Newscom

En Aveyron aussi, l'avenir du principal employeur du département prendra un nouveau tournant cette année. Les 1.500 salariés de l'usine Bosh d'Onet-le-Château font face à la crise du diesel. Des pistes de reconversion doivent à tous prix être trouvées cette année. La modernisation de la ligne d'injecteurs devrait être lancée au premier semestre 2019. La CGT, majoritaire, a refusé en juillet dernier l'accord de transition pour préserver les emplois du site et préparer un nouveau projet industriel d'ici à 2021.

Les grands rendez-vous sportifs et culturels

C'est sans doute le plus gros événement culturel en Occitanie de l'année : les deux concerts de BigFlo et Oli les 24 et 25 mai prochains au Stadium. La première date a été remplie en deux semaines, les frères des Minimes ont donc proposé de performer aussi la veille. Mise en vente de ces tickets du 24 mai, ce mercredi 2 janvier à 10 heures. L'enceinte sportive n'avait plus accueilli de concert depuis un certain Michael Jackson en 1992! À 22 et 25 ans, Florian et Olivio n'en sont pas à leur premier coup d'essai chez eux dans la Ville Rose puisqu'il ont déjà rempli quatre fois de suite le Zénith en avril dernier.

Merci pour tous ces souvenirs avec vous en 2018! Bienvenue à tous les petits nouveaux qui ont rejoint notre aventure cette année... ça continue ! Pleins de bonnes choses pour vous en 2019! Faites en sorte que chaque jour soit une marche de plus pour atteindre votre but ⭐️ pic.twitter.com/O2wvK3FGWQ — #Laviederêve (@bigfloetoli) December 31, 2018

À Montauban, le musée Ingres, fermé pour rénovation depuis janvier 2017 va rouvrir ses portes à la fin de l'automne. Le peintre aveyronnais Pierre Soulages fêtera ses 100 ans en décembre, le Musée qui porte son nom à Rodez propose d'ailleurs une toute nouvelle exposition "Œuvres sur papier" jusqu'au 30 mars. Dans le Lot, on célébrera toute l'année les 900 ans de la Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, avec en point d'orgue des festivités le 25 juillet, jour anniversaire de la consécration de la cathédrale par le pape Calixte II.

Article de @LaVieHebdo sur le jubilé 2019 ! https://t.co/qptKNP95Tf — Cathédrale de Cahors (@Cathedrale46000) November 11, 2018

En Ariège, le Château de Foix accueillera dès le mois de juin un site muséographique. Depuis la rentrée 2015, les locaux de l’ancien Palais du Gouverneur, qui jouxtent le château, ont été libérés par le Tribunal de Grande Instance. Le Conseil Départemental réhabilite le site : accueil, billetterie seront optimisés, et l’accès au château pour les personnes à mobilité réduite sera enfin facilité par un ascenseur intérieur.

L'Ariège vibrera d'ailleurs au rythme du Tour de France cette année, et ne sera pas la seule en Occitanie : Saint-Flour-Albi le lundi 15 juillet, puis repos d'une journée dans la Cité épiscopale, Albi-Toulouse le 17 juillet suivie de Toulouse-Bagnères de Bigorre. Le samedi 20 juillet Tarbes-Tourmalet et enfin, le 21 juillet, le peloton s'élancera de Limoux pour finir sur les hauteurs de Foix, le Prat d'Albis. En tout, la Grande Boucle passera six jours en Occitanie.

Ici à Blagnac en 2017, le Tour de France 2019 va gâter les amateurs de vélo en Occifanie. © Radio France - Stéphane Garcia

Enfin, elle aura lieu à des milliers de kilomètres de l'Occitanie, mais tout bon Midi-Pyrénéen la regardera, quitte à se lever aux aurores : la Coupe du Monde de Rugby démarre au Japon le 20 septembre, jusqu'au 2 novembre. On met une pièce sur le voyage au Pays du Soleil Levant des Toulousains Max Médard, Antoine Dupont, Yohan Huget, du Castrais Mathieu Babillot et pourquoi pas de Julien Marchant.