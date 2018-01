Toulouse

Faire une bonne action en mangeant une galette des rois, c'est possible durant l’Épiphanie. Six boulangeries d'Occitanie participent pour la première fois à l'opération Galette Solidaire. Elles s'engagent à reverser entre 50 centimes et un euro au Secours Populaire par galette vendue.

Des fèves particulières dans les galettes

Avis aux collectionneurs, chaque galette solidaire cache une fève en porcelaine particulière: ronde avec un cœur. Et à l'intérieur de ce cœur, les différentes actions du Secours Populaire. Ces fèves sont conçues par l'entreprise grenobloise Panessiel, qui emploie des personnes sans emploi en voie de réinsertion dans le monde du travail. Cinq fèves différentes sont à retrouver dans les galettes briochées et frangipanes.

Une collecte pour la bonne cause

L'argent collecté revient directement aux plus démunis. "On a de multiples facettes à nos activités, précise Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire Français. Il y a l'accès à l'alimentation, l'accès à la culture. Il y a aura la possibilité de bien utiliser l'argent". En France, plus de 80 boulangeries participent à la troisième édition de la Galette Solidaire. Cette année, le Secours Populaire espère récolter plus de 100 000 euros de don grâce à ces boulangers.

Les boulangeries solidaires en Occitanie

En Occitanie, la moitié des boulangeries participantes sont en Haute-Garonne... La Maison Sanchez à Cornebarrieu, La Fornaria à Revel et Aux Fins Gourmets à Nailloux. Les trois autres sont plus dispersées. On retrouve la Boulangerie de la Jasse à Saint-Hilaire-de-Brethmas dans le Gard, la Boulangerie Dauny à Flavin dans l'Aveyron et Le Relais des Fontanelles à Albi dans le Tarn.