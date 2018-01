On compte en Occitanie 2,7 millions de couples. Parmi eux, 7,4% sont pacsés, et 21,2% vivent en union libre. C'est plus que la moyenne nationale (7% des couples pacsés, 20,6% d'unions libres), et l'Occitanie est d'ailleurs la troisième région de France où l'on se pacse le plus, derrière la Bretagne et les Pays de la Loire.

Plus de jeunes et de diplômés donc de pacsés

Conséquence : le mariage a légèrement moins la côte chez nous que dans le reste de la France, mais il reste le type d'union le plus courant, et de très loin, puisque 71,4% des couples sont mariés (72% au niveau national). Ce succès du Pacs peut s'expliquer par différents facteurs, détaille Bernard Nozières, chef adjoint de la direction études de l'INSEE Occitanie : "Les cadres et les professions intermédiaires privilégient davantage le pacs que le mariage, or il se trouve que de très loin, c'est la Haute-Garonne et dans une moindre mesure l'Hérault, où le pacs a le plus de succès. Cela s'explique sans doute par le fait que la population y est plus diplômée en moyenne que la moyenne régionale et nationale.

L'âge joue également dans le choix du type d'union : "Plus on est jeune, plus on privilégie l'union libre, puis la part des couples pacsés augmente avec l'âge. Entre 30 et 34 ans, le pacs concerne un couple sur cinq. A partir de 35 ans, le mariage représente plus de la moitié des unions, et plus l'âge des personnes avance, plus le taux de mariage augmente." Le Pacs, Pacte Civil de solidarité a été créé en 1999, et est plus populaire chez les jeunes couples qui ont commencé leur vie d'adulte avec ce contrat précise Bernard Nozières.

Haute-Garonne et Ariège, deux extrêmes

Cette analyse régionale cache des disparités selon les départements. La Haute-Garonne est ainsi le département où les couples se pacsent le plus en Occitanie (9,5% d'entre eux). C'est même le deuxième département à l'échelle nationale, après l'Ille-et-Vilaine. La proportion de personnes pacsées est deux fois supérieure à celle de l'Ariège, où moins de 5% des couples a contracté un Pacs. Cette différence ne se retrouve pas au niveau des unions libres.

Plus de 9% des couples de Haute-Garonne sont pacsés et moins de 5% des couples ariégeois - Insee, enquête annuelle de recensement 2016

Malgré des différences en terme d'âge, de niveau de diplôme et de métiers, 23% des couples sont en union libre en Haute Garonne, et 22% en Ariège. Dans le Gers, le Tarn, les Pyrénées Orientales et le Gard, les couples mariés sont plus nombreux que la moyenne nationale.

Plus de couples dans le Lot et la Lozère, moins en Haute-Garonne et dans le Gard.

Mais dans quel département a-t-on le plus de chances de vivre en couple ? En Occitanie, c'est le Lot qui rafle la mise, avec 57% de la population qui y vit en couple. Il est suivi par la Lozère (52,8%) et par les Hautes Pyrénées (49,5% de la population). En moyenne, 45,8% des Occitans vivent en couple, un chiffre semblable à la moyenne nationale. Et c'est sans surprise dans les deux départements les plus jeunes et les plus peuplés que la proportion de couples est la moins importante : 43,1% de la population en Haute-Garonne et 43,2% dans le Gard.

C'est la première fois que l'Insee publie des résultats aussi détaillés sur le type d'union des couples. Depuis 2016, en effet, l'Institut national de statistique a introduit dans ses questionnaires de recensement une question sur la situation conjugale des personnes, avec davantage de propositions que l'ancienne question sur la situation matrimoniale, qui ne proposait comme statut que marié(e), veuf(ve), divorcé(e) ou célibataire.