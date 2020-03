Occitanie : le succès des plats confits livrés chez les confinés

En cette période de confinement, les entreprises occitanes de vente de cassoulets et autres plats confits locaux répondent à une importante demande de livraisons à domicile.

Le cassoulet : la solution contre le blues du confinement? En tout cas, les amoureux de la gastronomie occitane semblent faire le stock pour ne manquer de rien à la maison pendant ces prochaines semaines. Dans la région, beaucoup d'entreprises de vente de plats confits notent une forte hausse des commandes en ligne.

Deux fois plus de commandes qu'il y a un an

A Castelnaudary, l'entreprise Hôtel de France produit du cassoulet mais aussi toutes sortes de plats confits. Son patron, Philippe Dunod, gère les commandes qu'il envoie par colis. Et des commandes, il en a beaucoup en ce moment : " Notre mois de mars ressemble à un mois de novembre ou de décembre, avant les fêtes de fin d'année. Nous avons plus de deux fois plus de commandes qu'en mars de l'année dernière".

Les grandes boîtes de conserve, à partager pour des repas à plusieurs, fonctionnent évidemment moins bien que les plus petites parts : " Je vends beaucoup de boîtes pour une ou deux personnes, ou du cassoulet frais pour deux ou trois personnes", raconte Philippe Dunod.