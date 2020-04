INTERVIEW - L'Agence régionale de santé Occitanie n'a pas communiqué de chiffre ce jeudi sur la mortalité liée au covid-19 en Ehpad. Le président régional de la FNADEPA (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Établissements et Services pour Personnes Agées) le regrette.

Coronavirus - Occitanie : les directeurs d'Ehpad demandent des chiffres, des tests et du matériel

La vie dans les Ehpad est très perturbée entre mesures de confinement et manque de matériel

Jeudi soir le ministère de la santé a annoncé qu'au moins 887 personnes étaient décédées du coronavirus en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en France. Alors que l'on attendait des chiffres au niveau de l'Occitanie, l'ARS n'a pas communiqué. Au grand dam de certains directeurs d'établissements. Jean-Jacques Molina le président régional de la Fédération des association de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).

REECOUTER : Jean-Jacques Molina Président de la FNADEPA en Occitanie. Copier

France Bleu : Vous regrettez qu'il n'y ait aucun chiffre officiel dans la région?

Jean-Jacques Molina : Oui c'est un regret car c'est un indicateur très très important pour adapter nos établissements à cette problématique du Covid-19. L'argument qui nous a été donné par l'ARS c'est qu'ils souhaitaient affiner pour ne pas faire d'erreur.

"On s'attend au pire"

France Bleu : Hier on a eu un premier bilan national, près de 900 décès en Ehpad, on est loin du compte selon vous?

J-JM : Je crois qu'on est loin du compte, difficile de dire si c'est 1000 ou 1500... Mais il y en a plus. Et j'espère que nous resterons dans une situation que nous pourrons gérer dans nos établissements compte tenu des mesures mises en place.

FB : Dans l'Hérault l'Ehpad de Mauguio a été très touché, y'a-t-il eu d'autres remontées?

J-JM : Pour l'instant Le plus grand nombre d'établissements n'est pas affecté. Quelques cas de manière marginale dans les P-O, la Lozère ou l'Hérault donc aujourd'hui on croise les doigts mais on s'attend au pire.

à lire aussi Le coronavirus fait deux nouvelles victimes à l'EHPAD de Mauguio

Le dépistage en Ehpad : ''une priorité"

FB : Faut-il dépister systématiquement les résidents et les personnels ?

J-JM : Il y a deux priorités aujourd'hui : nous sommes à peu près approvisionnés en masques chirurgicaux, en revanche nous manquons de masques FFP2. Là c'est approvisionnement zéro. C'est important pour faire face si un cas se révèle n'importe où. C'est important pour les soignants qui se sacrifient, qui se dévouent mais je pense aussi aux sur-blouses, lunettes, charlottes et sur-chaussures qui sont aussi des éléments importants et puis il faut impérativement des tests généralisés pour les résidents et les personnels.

à lire aussi Coronavirus : un plan de prévention en Occitanie pour éviter la contagion dans les Ehpad

FB : En Lozère, on a vu les salariés d'un Ehpad à Châteauneuf-de-Randon se confiner complètement avec les résidents pour éviter l'introduction du virus. Est-ce la bonne solution selon vous?

J-JM : Je ne crois pas. C'est une décision qui appartient à chaque établissement mais il faut bien mesurer les conséquences qu'il peut y avoir avant pendant et après parce que rester enfermer dans un établissement pendant huit, dix jours ça se mesure tant sur le plan physique que psychologique. Ce n'est pas LA solution mais c'est peut-être une bonne solution par endroit. Il n'y a pas de règles précises.