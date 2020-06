Occitanie : les Pacs presque aussi nombreux que les mariages dans la région

Les Pacs sont presque aussi nombreux que les mariages en Occitanie : c'est ce que révèle une étude de l'Insee, publiée ce mardi 30 juin. Le nombre de couples pacsés ne cesse de progresser depuis la création du Pacte civil de solidarité (Pacs) en 1999. Au contraire, le mariage a de moins en moins de succès dans la région. Cela signifie-t-il qu'en Occitanie, le mariage est boudé au profit du Pacs ? Décryptage.

Les chiffres publiés par l'Insee sur ces dernières années laissent penser que la bague au doigt n'a pas autant de succès que le simple contrat, en France comme en Occitanie. D'un côté le nombre de mariages n'arrête pas de baisser, avec 3 000 unions en moins en une vingtaine d'années. De l'autre, le Pacs explose depuis 1999 : environ 2 000 contrats ont été signés entre conjoints la première année, et en 2016 on en compte près de 17 000, soit huit fois plus en moins de 20 ans.

Le Pacs rattrape donc presque le mariage en termes d'unions contractées : une évolution qui colle avec la tendance nationale, même si elle est particulièrement sensible dans la région, notamment en Haute-Garonne, département d'Occitanie où le Pacs a le plus de succès.

Un déclin du mariage ?

Même si ces chiffres montrent une évolution à la baisse pour les couples mariés et au contraire à la hausse pour le Pacs, ça ne signifie pas pour autant que le mariage vit ses derniers jours.

La tendance montre plutôt que le Pacs est une union de plus en plus privilégiée par les jeunes couples (les conjoints concluant un Pacs sont en moyenne plus jeunes que ceux qui se marient) comme étape avant de s'engager par le mariage. Selon l'Insee, près de la moitié des ruptures de Pacs est actée par les conjoints pour pouvoir se marier.