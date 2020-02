Occitanie : plusieurs centrales hydrauliques d’EDF totalement paralysées

Une partie des centrales hydrauliques d’EDF totalement à l’arrêt sur le territoire de Midi-Pyrénées. En cause un mouvement de grève lancé il y a plus d’une dizaine de jours pour lutter contre un démantèlement d’EDF.

Les centrales d'Arthès et de Ferrières notamment à l'arrêt depuis plus de 15 jours.

Depuis le 11 février, il n’y a plus aucune production dans la centrale de Ferrières en Ariège où les agents d’EDF se relaient toute la journée sur un piquet de grève. Ailleurs comme à Arthés dans le Tarn, ou Palaminy en Haute-Garonne, les piquets empêchent la reprise du travail le soir. Pour la centrale ariégeoise, cet arrêt est tout de même assez important. Elle produit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Foix et Pamiers. La centrale hydroélectrique d'Arthès produit par exemple la moitié de la ville nécessaire à Albi. Mais, pas de panique, il n’y aura pas de coupures pour autant. EDF va compenser avec d’autres sites, avec sans doute les centrales nucléaires qui vont sans doute devoir produire un peu plus. L'enterprise pourrait aussi acheter de l'électricité à l'étranger. Les centrailes d'Asasp (Pyrénées-Atlantique) et Pragnières (Hautes-Pyrénées) sont aussi touchés.

Réforme des retraites et projet Hercule

Ce mouvement est lié à la réforme des retraites et mais pas seulement. Ces agents d’EDF prolongent la lutte alors que le projet est examiné à l’Assemblée. Mais ils se battent aussi contre le projet Hercule. Un projet qui selon les syndicats visent à démanteler EDF. Cette réorganisation doit créer deux entreprises distinctes. D'un côté, un "EDF Bleu" avec le nucléaire et de l'autre, un "EDF Vert" avec les énergies renouvelables le réseau de petites lignes électriques. "EDF vert" serait ouvert aux investisseurs privés. Inadmissible pour les syndicats qui estiment que ce projet c’est la fin d'EDF et du service public de l'énergie. Et ils se disent prêts à bloquer d’autres sites de productions s’ils ne sont pas entendus.

Il y a en tout 126 usines hydroélectriques en Occitanie. Et donc cinq sont pour moment sont touchés par ce mouvement de grève.