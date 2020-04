Occitanie : trois étudiants récompensés pour leur application contre l'isolement des personnes âgées en ehpad

Trois étudiants dont deux qui étudient à Montpellier et Toulouse viennent de décrocher un prix pour leur projet Granny. C'est une application qui veut permettre aux familles d'être en contact avec les personnes âgées isolées sans avoir à déranger le personnel des maisons de retraite. L'appli a été récompensée lors d'un concours réalisé par HEC, l'École polytechnique et Sciences-Po Paris,. Ces trois étudiants primés pour leur projet sont : Loïs Lequesne, étudiante à l'ENSCM à Montpellier, Juliette Combret élève ingénieure à l'ENSEEIHT à Toulouse et Romain Giraudeau étudiant à Polytech Nice Sophia.

Capture d'écran d'une réunion à distance entre Loïs Lequesne, Juliette Combret et Romain Giraudeau

Loïs Lequesne est toulousaine et étudiante à l'ENSCM, l'école de chimie de Montpellier. Elle explique comment cela va fonctionner : "La famille prend un rendez-vous et fixe une date et une heure. Le personnel de l'ehpad valide le rendez-vous. Le jour de l'appel, la famille reçoit un rappel par sms cinq minutes avant puis peut appeler. Du côté de la personne âgée, la vidéo se lancera automatiquement sur un écran connecté." Le fait que la maison de retraite valide le moment du rendez-vous permet d'être sûr que la personne âgée est en bonne forme pour pouvoir recevoir un appel vidéo de ses proches.

Capture d'écran du site https://www.granny-community.site/

"Ça ne va pas changer par rapport à Skype ou FaceTime, ça reste un appel vidéo simple mais dans l'idéal les personnes âgées n'auront plus besoin d'être accompagnées pour ces appels. Elles pourront être toutes seules dans leur chambre sans avoir à attendre que le personnel de l'ehpad soit disponible", ajoute Loïs Lequesne. L'objectif pour les trois étudiants est de développer l'application d'ici le 11 mai pour le début du déconfinement. En attendant, un tutoriel pour utiliser Granny en ligne est déjà disponible.